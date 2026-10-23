¡Carro bomba en Casanare! Explosión en el peaje San Pedro dejó cuatro trabajadoras heridas

Resumen: Un carro bomba explotó en la madrugada de este viernes en el peaje San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, y dejó cuatro trabajadoras de Covioriente heridas, según los reportes. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y dijo que el Gobierno trabaja con las autoridades. El gobernador anunció un consejo de seguridad.

Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este viernes 23 de octubre el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey, en Casanare. Según el reporte inicial de la Policía Nacional, se trataría de un carro bomba que dejó cuatro personas lesionadas y daños materiales de gran magnitud en la estructura.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó lo ocurrido y aseguró que el Gobierno trabaja con las autoridades para asegurar la zona: «El terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos».

Cuatro trabajadoras heridas

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los lesionados serían cuatro trabajadoras de la concesión Covioriente, que operaban el peaje cuando se registró la detonación. Fueron trasladadas al hospital del municipio de Villanueva, donde, según los reportes, permanecen estables.

La onda explosiva destruyó parte de las casetas de cobro y esparció fragmentos de la estructura por los alrededores. Las imágenes del lugar muestran la cubierta metálica del peaje seriamente averiada, vidrios y láminas en el piso y uniformados de la Policía revisando la zona en medio de la oscuridad. También habrían resultado afectadas algunas viviendas cercanas al sector.

Así habría ocurrido

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que dos hombres habrían abandonado el vehículo en las inmediaciones del peaje y luego huyeron en una motocicleta. Por ahora no se han entregado más detalles sobre los responsables ni se ha establecido qué estructura criminal estaría detrás del ataque.

Unidades especializadas revisan la zona y adelantan las labores de inspección técnica que permitan reconstruir lo sucedido. Las autoridades investigan el hecho para dar con el paradero de quienes lo cometieron.

Así está el tránsito

Tras la explosión, el paso vehicular fue restringido mientras se aseguraba el sector. Según los reportes más recientes, el tránsito fue habilitado por un solo carril, con paso alterno, en medio de las verificaciones de seguridad. Se recomienda a los conductores que se movilizan por este corredor atender las indicaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de salir.

El peaje San Pedro hace parte de un corredor por el que a diario circulan vehículos particulares, buses y transporte de carga entre municipios del departamento, por lo que el daño en la infraestructura podría generar afectaciones en la movilidad en los próximos días mientras se evalúan las reparaciones.

Consejo de seguridad

Según los reportes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció la realización de un consejo de seguridad para abordar lo sucedido e impulsar las investigaciones. En esa reunión se espera que las autoridades civiles, militares y de Policía definan las medidas para reforzar la seguridad en la vía y avanzar en la identificación de los responsables.

La ministra Noguera calificó el hecho como un acto criminal que atenta contra la vida de los colombianos y contra el derecho de la gente a movilizarse en paz y seguridad, y expresó su solidaridad con los heridos y sus familias.

Otro ataque contra un peaje

El atentado en Casanare se suma a otros ataques con explosivos contra la infraestructura vial del país en las últimas semanas. El pasado 12 de octubre, una explosión en el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, dejó tres civiles heridos y obligó a cerrar el paso, y las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información sobre los responsables.

Las autoridades piden a la comunidad que suministre cualquier información que permita dar con los autores del atentado en Villanueva. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de salud de las trabajadoras, el alcance de los daños y el avance de las investigaciones.

Esta es una noticia en desarrollo y será ampliada en cuanto las autoridades entreguen nuevos detalles.

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