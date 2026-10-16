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Resumen: Un atentado con granada contra policías en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali, dejó cinco uniformados heridos. Un hombre de 23 años fue retenido.

¡Les lanzaron una granada desde un puente! Atentado en el oriente de Cali deja cinco policías heridos

Cinco policías resultaron heridos en un atentado con granada en el oriente de Cali, en pasado jueves 15 de octubre. Según el reporte oficial, un hombre lanzó el artefacto explosivo desde un puente contra los uniformados, que hacían labores de control en el barrio Ciudad Córdoba, cerca del distrito de Aguablanca.

El ataque ocurrió hacia las 8:10 de la noche en la carrera 50 con calle 54. En ese momento, los policías adelantaban tareas rutinarias de prevención, control y verificación de antecedentes en el sector.

De acuerdo con la Policía, en medio de ese procedimiento un hombre de 23 años, ubicado en un puente cercano, lanzó una granada de mano contra el grupo de uniformados.

Tras la explosión, cinco integrantes de la institución resultaron lesionados por esquirlas: un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros.

Los policías heridos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para su valoración y tratamiento. Según la institución, los cinco están estables y se recuperan de las heridas causadas por las esquirlas.

Según los medios locales, los habitantes del barrio Ciudad Córdoba vivieron momentos de terror tras la detonación.

¿Quién estaría detrás del atentado contra los uniformados?

La Policía Metropolitana de Cali informó que la rápida reacción de las unidades que estaban en la zona permitió retener a un hombre de 23 años, señalado de haber participado en el ataque.

El sospechoso fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer cuál fue su presunta participación en los hechos. Este viernes 16 de octubre enfrentará las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

En esas diligencias, la Fiscalía deberá presentar los elementos que, según la investigación, vincularían al hombre con el lanzamiento de la granada contra los policías.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre retenido ni los cargos específicos que le serían imputados.

Según conoció el diario El Tiempo, detrás de este ataque estarían las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco. Sin embargo, las autoridades no han entregado una confirmación oficial sobre la autoría.

La captura del hombre de 23 años se considera clave dentro de la investigación, pues podría ayudar a identificar a las demás personas que estarían detrás del atentado.

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A través de un comunicado, la Policía Metropolitana rechazó el hecho. «Rechazamos de manera categórica el cobarde ataque con artefacto explosivo perpetrado este jueves 15 de octubre», señaló la institución.

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La Policía también pidió a la ciudadanía entregar cualquier información adicional que ayude a avanzar en la investigación. Las denuncias pueden hacerse con absoluta reserva a través de la línea de emergencia 123.

El ataque también generó reacciones de dirigentes locales. El concejal de Cali Marlon Cubillos se pronunció en la mañana de este viernes a través de su cuenta en X.

«Condeno enérgicamente este atentado en Cali, una acción criminal que pone en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y uniformados», indicó el concejal.

Cubillos agregó que no se puede permitir que la violencia siga sembrando miedo en la ciudad, expresó su solidaridad con los heridos y sus familias, y pidió que los responsables sean capturados y judicializados.

Por ahora, las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si otras personas participaron en el atentado.

Mientras tanto, los cinco uniformados heridos permanecen bajo atención médica, y el sospechoso deberá responder ante un juez, que definirá su situación judicial.

Como en todo proceso penal, el señalado conserva la presunción de inocencia mientras la justicia establece su responsabilidad en el ataque.

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