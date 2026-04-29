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    ¡Por terminación de contrato! Instituto Nacional de Cancerología suspende atención a pacientes de la Nueva EPS hasta nueva orden

    El INC hace un llamado urgente a los usuarios oncológicos a partir de este 1 de mayo: acuda a la Nueva EPS

    Publicado por: SoloDuque

    cancer
    Foto de archivo utilizada para ilustrar la nota
    ¡Por terminación de contrato! Instituto Nacional de Cancerología suspende atención a pacientes de la Nueva EPS hasta nueva orden

    Resumen: El INC fue claro en que la solución ya no depende de sus directivas, por lo que hizo un llamado urgente a los usuarios oncológicos: a partir de este 1 de mayo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una grave noticia sacude al sistema de salud colombiano y agudiza la crisis de las EPS intervenidas. El Instituto Nacional de Cancerología (INC) anunció oficialmente que, a partir de este miércoles 1 de mayo de 2026, suspenderá la atención para los pacientes con cáncer afiliados a la Nueva EPS.

    La drástica medida, que deja en la incertidumbre a miles de usuarios que batallan contra esta enfermedad, se da por la imposibilidad de llegar a acuerdos financieros y contractuales con la aseguradora.

    ¿Por qué se cierran las puertas?

    A través de un comunicado a la opinión pública, el Instituto Nacional de Cancerología explicó que la terminación de los servicios obedece a un colapso administrativo con la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención estatal.

    El INC argumentó que, a pesar de haber mantenido la atención durante varios meses sin un respaldo contractual formal, la situación se volvió insostenible. Las tres razones principales del cierre definitivo del contrato son:

    Falta de contrato vigente que legalice la prestación de los servicios.

    Ausencia de acuerdos de pago para sanear la millonaria cartera pendiente y las deudas por servicios ya prestados.

    Falta de expedición de autorizaciones por parte de la EPS para los procedimientos médicos.

    “Nos duele profundamente tener que tomar esta medida y la hemos postergado tanto como ha sido posible, porque nuestra razón de ser es atender a los pacientes con cáncer. Sin embargo, también debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos”, expresó la entidad en su doloroso comunicado.

    Las excepciones: ¿A quiénes sí atenderán?

    A pesar de la terminación del contrato, el Instituto aclaró que, por ética médica y protección a la vida, no dejará a la deriva los casos más críticos y vulnerables. Se seguirá prestando atención sin ningún tipo de restricción a los afiliados de la Nueva EPS en los siguientes escenarios:

    Urgencias oncológicas: Atención garantizada las 24 horas del día.

    Población pediátrica: Todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer continuarán recibiendo sus tratamientos de manera normal.

    ¿Qué deben hacer los pacientes afectados?

    El impacto principal recaerá sobre los pacientes nuevos con diagnóstico reciente y aquellos adultos que venían recibiendo servicios ambulatorios integrales.

    El INC fue claro en que la solución ya no depende de sus directivas, por lo que hizo un llamado urgente a los usuarios oncológicos: a partir de este 1 de mayo, los afiliados deben comunicarse directamente con las líneas de atención de la Nueva EPS.

    Será obligación exclusiva de la aseguradora reubicar a estos pacientes e informarles en qué otra clínica u hospital de su red de servicios podrán iniciar o continuar oportunamente sus tratamientos oncológicos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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