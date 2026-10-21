Resumen: La Contraloría General advirtió que la cárcel Renacer, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), tiene 88,9 % de avance físico y un costo 59 % mayor al inicial tras 16 modificaciones contractuales. El valor pasó de $183.630 millones a $291.958 millones y podría llegar a $351.153 millones. Las obras están previstas para el 31 de diciembre de 2026 y el organismo participa en una mesa interinstitucional con la Gobernación del Magdalena y el Ministerio de Justicia.

Cárcel Renacer en Magdalena: 88,9 % de avance, 59 % más de costo y 16 modificaciones contractuales

La Contraloría General de la República advirtió que la cárcel Renacer, en el corregimiento de Sabanas de San Ángel (Magdalena), registra un avance físico del 88,9 % y un incremento del 59 % en su costo inicial, luego de 16 modificaciones contractuales. El establecimiento penitenciario sigue sin entrar en funcionamiento y las obras están previstas para el 31 de diciembre de 2026.

Según el organismo de control, el valor contractual del proyecto pasó de $183.630 millones a $291.958 millones. Además, podría llegar a $351.153 millones si se suman los recursos adicionales que se requieren para la dotación y la seguridad de la cárcel.

Un sobrecosto que sigue creciendo

La diferencia entre el presupuesto inicial y el valor actual supera los $108.000 millones, y la cifra aún podría aumentar. La Contraloría explicó que los $351.153 millones dependen de recursos que todavía deben asignarse para equipar el centro y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que pueda operar.

El contrato fue adjudicado en diciembre de 2019, con una entrega proyectada inicialmente para 2022. Desde entonces, la obra ha tenido suspensiones, ajustes y nuevas adiciones que han movido tanto el cronograma como el presupuesto.

Retrasos en el Pabellón 7 y en los alojamientos de guardia

La entidad señaló que hace seguimiento a los recursos y a los retrasos que se presentan en el Pabellón 7 y en los alojamientos de guardia, dos frentes de la obra que aún están pendientes.

El pabellón y las zonas de alojamiento de los guardianes hacen parte de los componentes pendientes de la obra. Mientras esos frentes sigan pendientes, la puesta en marcha del establecimiento depende de que se terminen, aun cuando el avance general ya supera el 88 %.

Mesa interinstitucional para cumplir la fecha

A través de su Delegada para el Sector Justicia, la Contraloría participó en una mesa interinstitucional con la Gobernación del Magdalena y el Ministerio de Justicia. El objetivo es verificar los compromisos que permitan culminar las obras, previstas para el 31 de diciembre de 2026, y poner el centro penitenciario en funcionamiento.

La verificación busca que cada entidad cumpla lo acordado en materia de recursos, ejecución y entrega, de manera que la fecha anunciada no se vuelva a correr. El proyecto ya acumula años de retraso frente al plazo original, por lo que el seguimiento de los organismos de control continuará mientras avanza la construcción.

Una cárcel de máxima seguridad con 1.974 cupos

La cárcel Renacer está proyectada con 1.974 cupos y se levanta en Sabanas de San Ángel, a unas cuatro horas y media de Santa Marta. Hace parte de los planes del Gobierno nacional para ampliar la capacidad del sistema penitenciario y poner en marcha centros de reclusión de máxima seguridad, en medio de la discusión por el hacinamiento y la presión sobre las estructuras criminales.

Por ahora, el principal reto es terminar lo que falta. Con casi el 89 % de avance físico, la obra necesita que se aseguren los recursos de dotación y seguridad, que se destraben los frentes atrasados y que se cumpla el plazo de finales de diciembre. De lo contrario, el sobrecosto seguiría aumentando y la apertura volvería a aplazarse.

El caso se suma a otras obras de infraestructura carcelaria en el país que han tenido modificaciones contractuales, adiciones presupuestales y plazos que no se cumplieron. La Contraloría indicó que mantendrá el seguimiento a los recursos invertidos hasta que el centro penitenciario esté terminado y en operación.

Antes de este informe, una auditoría de cumplimiento de la Contraloría Delegada para el sector Justicia, realizada en 2025, ya había identificado debilidades en la planeación integral del proyecto, entre ellas cronogramas incumplidos y una subestimación de costos. Esos señalamientos hacen parte del contexto en el que hoy se revisa la obra, que acumula más de tres años de retraso frente a la fecha de entrega prevista en el contrato original.

Para quienes siguen el tema, el seguimiento continuará en las próximas semanas, cuando se conozca si las entidades que participan en la mesa de trabajo logran asegurar los recursos que faltan para equipar la cárcel y cumplir el plazo de diciembre.

Lea también: ¡Medellín construye su megacárcel y ya va casi por la mitad! Así será el centro para más de mil sindicados

También te puede interesar: “Se acabó la parranda”: Abelardo De La Espriella propone megacárceles y punto final al INPEC tras denunciar privilegios

Foto de archivo.