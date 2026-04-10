“Se acabó la parranda”: Abelardo De La Espriella propone megacárceles y punto final al INPEC tras denunciar privilegios

Resumen: El candidato Abelardo De La Espriella cuestionó el estado actual de las cárceles en el país tras denunciar presuntos privilegios a internos, y propuso una reforma estructural al sistema penitenciario. Entre sus planteamientos, habló de endurecer las condiciones de reclusión y replantear el funcionamiento del INPEC para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó fuertes críticas al sistema penitenciario colombiano tras denunciar lo que considera un deterioro en las condiciones de reclusión y el manejo de los centros carcelarios del país.

El pronunciamiento surge luego de que se conocieran situaciones dentro de la cárcel de Itagüí, donde, según el aspirante, algunos internos estarían accediendo a beneficios y dinámicas alejadas del cumplimiento estricto de sus condenas.

Cuestionamientos al sistema carcelario

El también líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que este tipo de escenarios afectan directamente la credibilidad institucional. A su juicio, la percepción de permisividad frente a personas privadas de la libertad impacta la confianza ciudadana en la justicia.

En ese contexto, advirtió que este tipo de hechos envían un mensaje contradictorio a la sociedad, en el que quienes cumplen la ley no reciben el mismo trato que quienes la infringen. “Cuando un gobierno premia a criminales con los que se ha asociado, buscando liberarlos para personal la voluntad popular, se le manda un mensaje terrible a la sociedad”, afirmó.

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Propuesta de “mano dura” y reforma estructural

Frente a este panorama, Abelardo De La Espriella planteó la necesidad de una transformación profunda del sistema penitenciario, enfocada en garantizar el cumplimiento efectivo de las penas.

Dentro de sus propuestas, indicó que, en caso de llegar a la Presidencia, impulsaría una política de “mano dura” contra la criminalidad. Esta incluiría la construcción de megacárceles de alta seguridad en zonas apartadas, con el objetivo de evitar privilegios y limitar cualquier posibilidad de que los condenados continúen delinquiendo desde los centros de reclusión.

El candidato también cuestionó el modelo actual de funcionamiento del sistema carcelario, al que calificó como insostenible y necesitado de cambios estructurales. En esa línea, señaló: “Hay que ponerle punto final a la vagabundería dentro de las cárceles y revisar estructuralmente el funcionamiento del INPEC para recuperar el control del sistema”.

Finalmente, insistió en que su propuesta busca reforzar la seguridad y la justicia en el país, al considerar que decisiones que, según él, favorecen la impunidad terminan debilitando la autoridad del Estado y el cumplimiento de la ley.