Cárcel para hombre señalado de causar la muerte de su pareja embarazada en Ciudad Bolívar, Bogotá

Resumen: Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de causar la muerte de su compañera sentimental embarazada en Ciudad Bolívar, Bogotá. Fue imputado por feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento de elemento material probatorio, cargos que no aceptó. La Fiscalía indica que pruebas forenses, videos y registros de telefonía respaldan su presunta participación. Conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de causar la muerte de su compañera sentimental, una joven que se encontraba en estado de embarazo, en hechos ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La decisión fue dada a conocer por la Fiscalía General de la Nación.

El procesado no aceptó los cargos que le imputó el ente acusador, por lo que el proceso judicial continúa. Como en todo caso en curso, el hombre conserva la presunción de inocencia hasta que un juez determine su responsabilidad penal.

Los delitos que le imputó la Fiscalía

Según la entidad, al hombre le fueron imputados los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Pese a que no se allanó a los cargos, el juez de control de garantías consideró procedente enviarlo a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

La medida de aseguramiento no es una condena. Se trata de una decisión preventiva que se adopta mientras la Fiscalía presenta sus pruebas y el caso llega a juicio, donde la defensa podrá controvertir los elementos aportados por el ente acusador.

Así llegó la investigación hasta el procesado

De acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo de la mujer fue hallado el pasado 15 de marzo en la vía pública, en inmediaciones del parque La Joya, en Ciudad Bolívar. A partir de ese hallazgo, un fiscal de la Seccional Bogotá, con el apoyo de investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, trazó un plan metodológico para recopilar pruebas e identificar al posible responsable.

Durante la investigación se analizaron pruebas forenses, videos de cámaras de seguridad y registros de telefonía celular, entre otras técnicas de policía judicial. Según el ente acusador, esos elementos permitieron fortalecer la hipótesis sobre la presunta participación del hombre en los hechos y reconstruir parte de sus movimientos en la zona donde fue encontrada la víctima.

La Fiscalía también documentó, a partir del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un presunto contexto de violencia física y psicológica contra la mujer antes de su muerte. Ese contexto hace parte de los elementos con los que la Fiscalía sustenta su acusación.

La captura en Ciudad Bolívar

Tras reunir los elementos de prueba, las autoridades capturaron al hombre en el sector El Recuerdo, en la misma localidad de Ciudad Bolívar, en cumplimiento de una orden judicial. Luego fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo presentó ante un juez de control de garantías.

Con la decisión del juez, el hombre deberá permanecer privado de la libertad mientras el caso sigue su curso en los estrados judiciales. Será la justicia la que determine si hay lugar a una condena o a una absolución, luego de valorar las pruebas que presente cada una de las partes.

Un caso que se suma a la violencia contra las mujeres

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres en el país y la importancia de las rutas de atención y denuncia. Las autoridades recuerdan que quien sea víctima o conozca un caso de violencia de género puede denunciar de manera inmediata ante la Fiscalía, la Policía Nacional o las comisarías de familia, y comunicarse con la Línea 155, que funciona las 24 horas del día para orientar y acompañar a las mujeres.

En Bogotá, además, existen casas de justicia, Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la línea 123 para emergencias, canales por los que se activan medidas de protección y acompañamiento psicosocial y jurídico.

Mientras avanza el proceso, la investigación sigue en manos de la Fiscalía y de la justicia, que deberán establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades penales.

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