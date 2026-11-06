Resumen: Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a cuatro personas señaladas de integrar la red que fabricaba dólares falsos en Sopetrán, Antioquia. El presunto cabecilla irá a la cárcel y los otros tres, a detención domiciliaria. Se habrían incautado 601.777 dólares falsos, una imprenta litográfica, armas, celulares y computadores. Los cuatro enfrentan cargos por falsificación de moneda, concierto para delinquir y porte de armas.

Cárcel para el presunto cabecilla de la red de dólares falsos en Sopetrán; otros tres irían a casa por cárcel

La red que, según las investigaciones, fabricaba dólares falsos en una zona rural de Sopetrán, en el occidente de Antioquia, tuvo este viernes un nuevo capítulo judicial: un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a las cuatro personas señaladas de integrar la organización.

De acuerdo con lo conocido, el presunto cabecilla de la estructura deberá permanecer en un centro carcelario, mientras que los otros tres procesados cumplirán detención domiciliaria. La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía, en el marco del caso de la llamada Operación Talero.

Los cuatro habían sido capturados en allanamientos simultáneos en Medellín y en Sopetrán, mediante órdenes judiciales, y quedaron a disposición de la Fiscalía. Cuando el caso se conoció, a comienzos de esta semana, también se informó de que la organización usaba negocios de litografía en Medellín como fachada para su actividad ilegal.

Los cargos que enfrentan los cuatro procesados

Una fiscal de la Dirección de Lavado de Activos les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Se trata de señalamientos que deberán ser probados en el juicio, pues por ahora los cuatro son presuntos responsables y serán los jueces quienes determinen su eventual responsabilidad penal.

Foto: Redes Sociales

Lo que se incautó

En las cuatro diligencias de registro y allanamiento se habrían incautado 601.777 dólares falsos, una imprenta litográfica, dos armas de fuego, dos armas traumáticas, cinco teléfonos celulares y tres computadores portátiles. Los equipos tecnológicos quedaron como evidencia y serían sometidos a análisis forense para establecer quiénes más hacían parte de la red de compradores y distribuidores del dinero falso.

Además, en la zona rural de Sopetrán fue ubicada y destruida la maquinaria que se utilizaba para producir las divisas falsas. Las imágenes del caso muestran una prensa de impresión de gran tamaño, hojas impresas con billetes de cien dólares, pilas de billetes de veinte y armas dispuestas junto al material incautado.

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Una red con fachada de litografía

Según lo que se conoció desde los primeros días del caso, los integrantes de la organización se habrían presentado como litógrafos para conseguir sin llamar la atención los insumos y los equipos necesarios para imprimir los billetes. Contarían, además, con conocimientos en artes gráficas, lo que les habría permitido fabricar tanto billetes nacionales como extranjeros.

Mientras desde Medellín se coordinaba buena parte de la actividad, la fabricación se concentraba en una propiedad rural de Sopetrán. Allí, según las investigaciones, funcionaba una imprenta industrial utilizada para producir el dinero que luego era entregado a contactos encargados de comercializarlo.

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Así se movía el dinero

El dinero falsificado, además, se movería hacia diferentes regiones del país con la ayuda de emisarios que viajaban en empresas de transporte público, una modalidad con la que habrían buscado evitar los controles en las carreteras, en lugar de mover grandes cantidades en vehículos particulares.

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Una operación con apoyo internacional

La Operación Talero fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos. El caso se conoció a comienzos de esta semana, cuando se informó de las cuatro capturas y del hallazgo de los 601.777 dólares falsos, y ahora avanza con las medidas de aseguramiento.

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