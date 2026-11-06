Les frenaron el arsenal en alta mar: Armada Nacional destapó una lancha cargada de armas

Resumen: La Armada Nacional y la Policía interceptaron frente a La Guajira una lancha procedente de Honduras con 69 fusiles, 30 pistolas, dos ametralladoras y tres lanzagranadas. Cinco hombres fueron capturados. Las autoridades investigan si el cargamento estaba destinado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La Armada Nacional le cerró el paso a una lancha rápida que transportaba un arsenal de guerra por el mar Caribe, frente a las costas de La Guajira. El cargamento, procedente de Honduras, iba oculto en un doble fondo y tendría como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), según las primeras hipótesis de las autoridades.

En el procedimiento, desarrollado de manera coordinada con la Policía Nacional, fueron capturados cinco hombres: cuatro colombianos y un hondureño. Tanto los detenidos como el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La alerta sobre el movimiento de la embarcación surgió del trabajo de inteligencia naval y policial. Con esa información, las autoridades pusieron en marcha un dispositivo para localizar la motonave y evitar que continuara su recorrido por aguas territoriales colombianas.

En la operación participaron unidades de reacción rápida de las Estaciones de Guardacostas de Santa Marta y Barranquilla. El despliegue también contó con una aeronave de patrullaje marítimo, que apoyó el cierre del cerco en la jurisdicción guajira.

Lea también: Granadas listas para drones: el arsenal que perdió el Clan del Golfo tras combates en Segovia

Foto: Armada Nacional

Un doble fondo escondía el cargamento

Una vez interceptada la lancha tipo Go-Fast, los uniformados adelantaron la inspección. Durante la revisión detectaron anomalías en la estructura de la embarcación que permitieron establecer la existencia de un compartimiento oculto.

Al abrir ese espacio encontraron las armas envueltas en plástico. De acuerdo con la información del operativo, el acondicionamiento buscaba ocultar el cargamento y dificultar su detección en los controles de seguridad.

Tras el hallazgo, la embarcación y los cinco capturados fueron llevados a la Estación de Guardacostas de Santa Marta. Allí, bajo medidas de seguridad, los peritos judiciales realizaron la revisión e inventario del material.

El balance de la Armada Nacional incluye 69 fusiles de asalto, 30 pistolas de diferentes calibres, dos ametralladoras de uso privativo de las Fuerzas Militares y tres lanzagranadas. A este material se suman 96 proveedores para armas largas y cortas y municiones de diversos calibres.

Foto: Armada Nacional

Las autoridades también reportaron el decomiso de 6.960 dólares y 23.569 lempiras. El dinero, junto con las armas y la embarcación, fue puesto a disposición de los investigadores como parte del procedimiento judicial.

Lea también: EPS Sanitas, bajo la lupa: reportes semanales a la Supersalud hasta que lleguen todos los medicamentos

Foto: Armada Nacional

Investigan quién recibiría las armas

La línea inicial de investigación apunta a que el arsenal iba a ser recibido por las ACSN. Esa destinación se mantiene como una hipótesis de las autoridades, por lo que no debe confundirse con una conclusión judicial sobre la responsabilidad de los capturados o los receptores del cargamento.

La estructura armada señalada por los investigadores mantiene disputas por el control de rentas ilícitas y del narcotráfico en sectores de la Sierra Nevada y de la franja costera de Magdalena y La Guajira. El traslado clandestino de armas desde Centroamérica hace parte del contexto que examinan los organismos de investigación.

Foto: Armada Nacional

Los cinco hombres deberán ser presentados ante un juez de control de garantías. Según la Armada Nacional, el procedimiento está relacionado con los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La captura y la incautación no equivalen a una condena. Corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación y sustentar ante los jueces las responsabilidades individuales, mientras los detenidos conservan la presunción de inocencia.

El resultado reúne dos frentes del mismo operativo: la interdicción en el mar y la posterior verificación judicial en tierra. El apoyo aéreo y la coordinación entre guardacostas e inteligencia permitieron detener el traslado del material antes de que alcanzara su presunto destino.