Resumen: Autoridades desmantelaron en Sopetrán, Antioquia, una fábrica clandestina de billetes falsos y capturaron a cuatro presuntos integrantes de la red en allanamientos en Medellín y Sopetrán. Incautaron 601.777 dólares falsos, una imprenta litográfica, armas, celulares y computadores. La estructura usaba litografías como fachada y enviaba el dinero en transporte público a varios departamentos. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Se les acabó el negocio! Desmantelan en Sopetrán fábrica de billetes falsos y capturan a cuatro personas

Un nuevo golpe contra la falsificación de dinero se registró en Antioquia. Las autoridades desmantelaron una organización criminal que producía y distribuía billetes falsos de pesos colombianos y de moneda extranjera, con una fábrica clandestina en una zona rural de Sopetrán y un centro de coordinación en Medellín.

El operativo, denominado ‘Talero’, terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura y con la incautación de más de 600 mil dólares falsos.

Cuatro allanamientos simultáneos

Los cuatro sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados al mismo tiempo en Medellín y en Sopetrán. La acción coordinada buscaba evitar que los integrantes de la red se alertaran entre sí y lograran escapar o esconder material.

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En los procedimientos, las autoridades incautaron 601.777 dólares americanos falsos, una imprenta litográfica, dos armas de fuego y dos armas traumáticas, cinco teléfonos celulares y tres computadores portátiles. Todo este material quedó como evidencia dentro de la investigación.

La fachada: establecimientos de litografía

Según las investigaciones, los integrantes de la banda aprovechaban sus conocimientos en artes gráficas. Para no levantar sospechas en el occidente de Antioquia, utilizaban establecimientos de litografía como fachada, desde donde conseguían los materiales y desarrollaban sus actividades.

La fábrica ilegal funcionaba en una zona rural de Sopetrán, un municipio del occidente antioqueño, mientras que la coordinación de la estructura se hacía desde Medellín. Con esta división, el grupo mantenía la producción lejos del área urbana y la logística en la capital del departamento.

Cómo movían el dinero falso

La distribución también estaba organizada. De acuerdo con las autoridades, los billetes falsificados eran enviados mediante intermediarios que usaban empresas de transporte público para trasladarlos hacia distintos departamentos del país. Con esa estrategia, la red buscaba evadir los controles de las autoridades en las vías.

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La fábrica distribuía las divisas hacia Medellín y otras zonas del país, lo que muestra el alcance que tenía la organización y el riesgo que representaba para comerciantes y ciudadanos que reciben dinero en efectivo.

Qué delitos enfrentarán

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso judicial. Los cuatro son señalados, de manera presunta, de los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y porte ilegal de armas de fuego.

Por tratarse de una investigación en curso, se trata de presuntos responsables, y serán los jueces quienes determinen su eventual responsabilidad penal dentro del proceso.

Una red con conocimientos técnicos

Uno de los datos que más llama la atención del caso es el perfil de la estructura. Sus integrantes conocían el negocio de las artes gráficas y lo usaron para montar una operación que, en apariencia, se confundía con la actividad normal de una litografía. Esa cobertura les permitía comprar insumos sin generar alertas y mantener en marcha la producción en el occidente de Antioquia.

El hallazgo de una imprenta litográfica en el sitio confirma, según las autoridades, que allí se fabricaban los billetes. Además de los pesos colombianos, la organización producía moneda extranjera, y en los allanamientos se encontró una cantidad superior a los 600 mil dólares falsos, lista para ser distribuida.

Las armas halladas en los procedimientos, dos de fuego y dos traumáticas, también hacen parte de las pruebas con las que la Fiscalía sustentará el caso, pues los capturados deberán responder además por porte ilegal de armas de fuego.

Un llamado a la precaución

Casos como este recuerdan la importancia de revisar con atención los billetes que se reciben, sobre todo en transacciones de efectivo de valor alto o con personas desconocidas. Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un billete, lo recomendable es no recibirlo y acudir a la Policía o a una entidad financiera para que sea verificado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más integrantes de la red y si el dinero falso alcanzó a circular en otras regiones del país.