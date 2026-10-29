Resumen: William Rafael aceptó el cargo de feminicidio agravado por la muerte de su pareja durante una visita en la cárcel La Modelo de Bogotá. La Fiscalía documentó dos años de vigilancia, intimidación y amenazas, y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que ya cumple.

Fue a visitarlo a la cárcel La Modelo y murió: William Rafael aceptó el cargo por el feminicidio de su pareja

Un nuevo capítulo judicial reabre uno de los casos que más impactó a Bogotá: William Rafael aceptó el cargo de feminicidio agravado por la muerte de su pareja durante una visita en la cárcel La Modelo. El hombre ya estaba privado de la libertad y cumple una condena por otro proceso.

La Fiscalía General de la Nación le formuló la imputación y, en la misma audiencia, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la pena que actualmente purga.

Qué pasó el 22 de agosto en la cárcel La Modelo

Según la Fiscalía, la mujer había ido a visitar a William Rafael, con quien tenía una relación sentimental desde hacía cinco años. Durante el encuentro, él la habría agredido físicamente.

Los elementos materiales probatorios indican que el hombre ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la víctima, lo que limitó sus posibilidades de defensa. Luego habría realizado maniobras de estrangulamiento y sofocación que le causaron la muerte.

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El caso se conoció como una tragedia dentro del penal. Tras los hechos, el Ministerio de Justicia rechazó la violencia contra las mujeres, pidió al INPEC un informe sobre lo ocurrido y ordenó revisar las condiciones de seguridad durante las jornadas de visita.

Dos años de control y amenazas

La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, concluyó que la muerte no habría sido un hecho aislado. Aunque William Rafael estaba recluido en la cárcel La Modelo, la pareja mantenía comunicación frecuente y la mujer lo visitaba con regularidad.

Los investigadores documentaron que, durante los últimos dos años de la relación, el hombre habría ejercido conductas repetidas de vigilancia, intimidación y control sobre ella.

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Entre esas conductas, la Fiscalía señaló que le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar sus conversaciones y contactos. También le pedía videollamadas durante las noches y cada vez que salía de su casa, con el fin de supervisar sus actividades y saber con quién se relacionaba.

A eso se sumaron humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad. Según el ente acusador, las amenazas llegaron al punto de advertirle que le quitaría la vida si iniciaba una relación con otra persona.

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Qué viene después de que aceptó el cargo

Con la aceptación del cargo, que se dio dentro del proceso por lo ocurrido en la cárcel La Modelo, el proceso por el feminicidio agravado de la mujer queda en manos de la justicia, que deberá definir la pena correspondiente. Por ahora, la decisión del juez de control de garantías es que William Rafael permanezca en un establecimiento carcelario, una medida que se suma a la condena que ya cumple.

La Fiscalía incluyó los antecedentes de amenazas y control dentro de los elementos que sustentaron la imputación, al plantear que el crimen ocurrió en un contexto previo de violencia de pareja. Con ello, el caso queda como un ejemplo de cómo las señales de control y las amenazas pueden anticipar un desenlace fatal.

Las autoridades recuerdan que cualquier mujer que sufra violencia, intimidación o control por parte de su pareja puede pedir ayuda a través de la Línea 155, disponible en todo el país, o denunciar ante la Fiscalía y la Policía Nacional.

El hecho volvió a poner sobre la mesa la seguridad en las jornadas de visita de los centros penitenciarios y la protección de las mujeres que ingresan a ellos, un tema que el Gobierno pidió revisar desde que ocurrió la muerte en la cárcel La Modelo.