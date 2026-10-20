Resumen: La Policía capturó en Morales, sur de Bolívar, a un presunto cabecilla de una comisión armada de la Estructura 4 de las disidencias de las Farc. Según el presidente, era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. El gobernador de Antioquia informó que la Gobernación ofrecía hasta 150 millones de pesos por información para su captura.

Cayó «Brayan Veneco» presunto cabecilla de las disidencias de las Farc por el que ofrecían hasta $150 millones

La Policía Nacional capturó en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, a un hombre señalado como cabecilla de una comisión armada de la Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas Farc-EP. El anuncio fue hecho este martes 20 de octubre de 2026 por el presidente Abelardo De La Espriella desde su cuenta oficial, y fue replicado por medios regionales y nacionales.

Lo que informó el presidente

Según el mandatario, el capturado era requerido por los delitos de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Además, indicó que el hombre «dinamizaba confrontaciones armadas» contra el Clan del Golfo en Antioquia y en el sur de Bolívar, dos zonas donde las estructuras ilegales se disputan el control de economías como la minería ilegal y las extorsiones.

De La Espriella afirmó que la captura «golpea la capacidad de mando y expansión territorial» de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar y cerró su mensaje con una advertencia: «A la plaga narcoterrorista la vamos a acabar».

Las afirmaciones sobre el rol del capturado y sobre los delitos por los que era requerido corresponden a lo dicho por las autoridades. Se trata de señalamientos que deberá probar la justicia: hasta que un juez no emita una decisión, el hombre se presume inocente.

Reacción desde Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre el resultado. En su cuenta de X sostuvo que este golpe «le da sosiego a los antioqueños del nordeste que tanto se han visto afectados por estos criminales del frente 4 de las disidencias de las Farc».

El mandatario departamental agregó que el capturado habría participado en el homicidio del líder social Fidel Jiménez Bohórquez, ocurrido en zona rural de Segovia en 2023, que sería operador de drones con explosivos usados contra la Fuerza Pública y que estaría involucrado en el reclutamiento de personas para ampliar la capacidad armada de la organización. Todas estas versiones se conocen por ahora como señalamientos de las autoridades, sin pronunciamiento judicial.

La recompensa de 150 millones

El gobernador Rendón informó que la Gobernación de Antioquia ofrecía hasta 150 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Una zona en disputa

El sur de Bolívar y el nordeste antioqueño son zonas donde, según las autoridades, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han protagonizado confrontaciones armadas. Comunidades y autoridades locales han advertido afectaciones a la población en esos territorios.

Las autoridades sostienen que cada golpe contra los mandos de estas estructuras busca reducir su capacidad de acción en el territorio. Sin embargo, no se ha informado públicamente si la captura tendrá un efecto sobre la presencia de estos grupos en la región ni cómo reaccionarán las estructuras armadas.

Lo que falta por conocerse

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias exactas de la captura en Morales, como la hora del operativo, las unidades que participaron o si hubo elementos incautados. Tampoco se ha informado ante qué juez será presentado el capturado ni cuál será su situación jurídica en los próximos días.

En casos como este, quienes son capturados deben ser puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien define la legalidad de la captura y las medidas de aseguramiento que correspondan, dentro de los términos que fija la ley. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de adelantar la investigación y presentar ante la justicia los cargos que considere.

Minuto30 seguirá atento a nuevos pronunciamientos de la Policía, la Fiscalía y la Gobernación de Antioquia sobre este caso. Si hay información adicional verificada, será publicada en una nota nueva.

Foto: Redes Sociales

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