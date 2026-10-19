El Tambo, Cauca. Foto de archivo de 2008: C arango / Wikimedia Commons, dominio público. No corresponde a los hechos reportados.

Resumen: Información de inteligencia divulgada por Semana y reportada por Caracol Radio y El Espectador apunta a que alias 'Paciencia', señalado responsable financiero de la estructura Carlos Patiño, habría huido con alias 'Maryuri' y cerca de $10.000 millones. La fuga y el monto siguen bajo verificación. El informe también alerta sobre amenazas y posible confinamiento de al menos 400 familias en Huisitó, El Tambo, Cauca.

¿Se le acabó la «paciencia» a «Mordisco»? Buscan a desertor que se habría llevado 10 mil millones

Alias ‘Paciencia’, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura Carlos Patiño, habría abandonado las disidencias de las Farc junto con alias ‘Maryuri’, identificada en los reportes como su compañera sentimental. La presunta fuga incluiría cerca de $10.000 millones, según información de inteligencia militar divulgada por Semana y reportada también por Caracol Radio y El Espectador.

La versión permanece bajo verificación de las autoridades. No se ha establecido públicamente si la fuga ocurrió, cuál sería el monto exacto del dinero ni dónde estarían los dos señalados. Los reportes describen una hipótesis de inteligencia, no una decisión judicial sobre estos hechos.

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Los recursos que habrían desaparecido

De acuerdo con el informe citado por Semana, los recursos procederían de extorsiones y cobros relacionados con el narcotráfico. Estaban destinados, según esa información, al pago de integrantes de la organización y a la financiación de acciones violentas en el suroccidente del país.

La eventual pérdida del dinero habría provocado una búsqueda interna para localizar a ‘Paciencia’. Los mismos reportes señalan que alias ‘Iván Mordisco’ habría ofrecido un ascenso dentro de la estructura a quien consiga encontrarlo. Esa versión también forma parte de la información de inteligencia y no ha sido confirmada de manera independiente por Minuto30.

La alerta por las comunidades de El Tambo

El componente más delicado del reporte es la situación de los habitantes de Huisitó, en El Tambo, Cauca. El documento citado por Semana advierte sobre el posible confinamiento de al menos 400 familias por amenazas y restricciones atribuidas a la estructura Carlos Patiño.

Según la información publicada, hombres armados estarían recorriendo viviendas, instalando retenes y revisando teléfonos celulares para buscar pistas sobre el paradero del señalado responsable financiero. La hipótesis descrita en el informe es que parte del dinero podría haber quedado escondido en casas de la región; eso no establece que los habitantes hayan participado en la presunta fuga.

El Espectador también recogió denuncias de pobladores sobre intimidaciones y presiones para revelar información. Los alcances del posible confinamiento y las afectaciones a las familias requieren verificación de las autoridades.

¿Quién es alias ‘Paciencia’?

Los reportes identifican al señalado cabecilla con el nombre de Jhonatan y sitúan su ingreso a la estructura Carlos Patiño en 2021, inicialmente en la compañía Fray León, con presencia en la zona rural de El Tambo. Con el tiempo habría asumido funciones de mando y manejo de recursos.

La presunta salida junto con ‘Maryuri’ abriría una fractura en esa estructura vinculada a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, si las autoridades confirman la información. Por ahora, el paradero de ambos y el destino de los recursos son parte de lo que se busca esclarecer.

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