Capturan en Medellín a coronel retirado por presunta violencia sexual y crimen de dos hermanas en Granada

Resumen: Un coronel retirado fue capturado en Medellín y recibió detención preventiva por presunta violencia sexual y homicidio de dos hermanas en Granada en 2003.

Un coronel retirado del Ejército fue capturado en Medellín y recibió medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por su presunta participación en hechos de violencia contra dos hermanas en Granada, Antioquia. La investigación se refiere al secuestro de las jóvenes, ocurrido en febrero de 2003, y a las agresiones que habrían sufrido después de quedar en poder de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Para la época de los hechos, el hoy oficial en retiro era teniente activo. De acuerdo con los elementos de la investigación, habría agredido sexualmente a las dos hermanas y ordenado que fueran asesinadas. El caso también incluye una actuación posterior: años después de los crímenes, presuntamente habría dispuesto la exhumación de los cuerpos para impedir que fueran ubicados.

Una investigación por hechos ocurridos en 2003

Los hechos investigados tienen como escenario el municipio de Granada y se remontan a febrero de 2003. Las dos víctimas habrían sido secuestradas por integrantes de las AUC. En ese contexto se busca establecer la posible participación del militar en las distintas agresiones cometidas contra ellas, así como en las órdenes relacionadas con su muerte y con el ocultamiento posterior de sus cuerpos.

La condición que tenía el investigado en ese momento es uno de los datos del caso: aunque actualmente es un coronel retirado, cuando habrían ocurrido las conductas se desempeñaba como teniente activo del Ejército. Por eso, la referencia a su grado actual no debe confundirse con el rango que tenía durante los hechos que son materia de investigación.

Captura en Medellín y vinculación mediante indagatoria

La orden de captura fue materializada por la Sijin de la Policía Nacional en Medellín. Posteriormente, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lo vinculó mediante indagatoria al proceso. La actuación judicial abarca tanto los hechos relacionados con la privación de la libertad de las víctimas como las presuntas agresiones y su desaparición.

La vinculación se hizo por secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. Son las conductas por las que el oficial en retiro debe responder dentro de esta investigación; su enumeración no equivale a una sentencia que declare probada su responsabilidad penal.

La presunta orden de exhumar los cuerpos

Además del secuestro, la violencia sexual y el homicidio, el expediente incluye el señalamiento de que el investigado habría ordenado exhumar los cuerpos de las hermanas años después. El propósito de esa actuación, según lo establecido en la investigación, habría sido evitar que fueran encontrados. Este señalamiento corresponde a un momento posterior al de los hechos de febrero de 2003.

Así, el caso no se limita a lo que habría sucedido mientras las jóvenes permanecían secuestradas. También comprende las presuntas órdenes orientadas a impedir la ubicación de sus cuerpos. Las dos etapas forman parte del conjunto de hechos por los que se produjo la vinculación judicial del coronel retirado.

Detención preventiva, no una condena

El investigado recibió medida de detención preventiva en establecimiento carcelario. Se trata de la decisión conocida en esta etapa del proceso y no de una condena. Los señalamientos sobre su participación en la agresión sexual, las órdenes de asesinato y la exhumación posterior deben leerse en ese marco judicial, mientras se determina su responsabilidad.

La captura se efectuó en Medellín, mientras que los hechos investigados ocurrieron en Granada. La actuación busca esclarecer la posible intervención del entonces teniente en la violencia contra las dos hermanas y en las acciones que habrían impedido encontrar sus cuerpos.

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