Resumen: Las autoridades del departamento de Antioquia capturaron en el municipio de Santa Rosa de Osos a Wilber Alonso García Muñoz, señalado como el presunto responsable de haber agredido sexualmente a una mujer de 83 años en la localidad de La Unión, en el Oriente antioqueño.

¡Las cámaras todo lo ven! Capturan en Santa Rosa de Osos a señalado de abusar sexualmente de una anciana en La Unión

Minuto30.com .- El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la captura de Wilber Alonso García Muñoz, quien intentó huir tras cometer el ataque, pero fue rastreado por cámaras de seguridad en un operativo de la Policía y la Fiscalía.

Las autoridades del departamento de Antioquia capturaron en el municipio de Santa Rosa de Osos a Wilber Alonso García Muñoz, señalado como el presunto responsable de haber agredido sexualmente a una mujer de 83 años en la localidad de La Unión, en el Oriente antioqueño.

Rastreo por cámaras y captura en el Norte antioqueño

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por efectivos de la Policía de Antioquia y peritos de la Fiscalía General de la Nación, tras labores de seguimiento investigativo:

Intento de fuga: Luego de perpetrar la agresión contra la adulta mayor, el sospechoso emprendió la huida con el propósito de evadir los cercos de las autoridades y refugiarse en otra subregión del departamento.

Seguimiento tecnológico: Las grabaciones de los circuitos de cámaras de seguridad permitieron individualizar e identificar el vehículo particular utilizado durante los hechos, facilitando a los investigadores trazar su ruta de escape hasta ubicar su paradero exacto en Santa Rosa de Osos.

Exigencia de condena máxima y ejemplarizante

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, repudió enérgicamente el ataque y solicitó a los jueces actuar con la mayor severidad procesal frente al caso:

«Es un crimen atroz, cobarde y repudiable. Esperamos la máxima condena y que sea ejemplarizante», manifestó el mandatario seccional, reconociendo además la articulación técnica de la fuerza pública para concretar la aprehensión: «Reconocimiento a la Policía de Antioquia y a la Fiscalía por esta captura. Que en Antioquia estos criminales no tengan escondedero».

García Muñoz fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para la legalización de su captura y la imputación de cargos.

En contexto: Investigan presunto caso de abuso sexual contra una adulta mayor en La Unión, Antioquia