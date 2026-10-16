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Imputado por agredir sexualmente a su nieta de 7 años y a una sobrina de 5 años, en el Urabá antioqueño

El hombre de 71 años sería el responsable de realizar actos sexuales contra una sobrina de 5 años, en octubre de 2025, en Necoclí.

Publicado por: SoloDuque

¡Una hoja de papel la salvó! Niña de 7 años pidió auxilio desde una ventana en Bogotá
Foto de archivo.
Imputado por agredir sexualmente a su nieta de 7 años y a una sobrina de 5 años, en el Urabá antioqueño

Resumen: Los elementos materiales probatorios, las entrevistas y la evidencia física recopilada indican que un hombre de 71 años sería el responsable de realizar actos sexuales contra una sobrina de 5 años, en octubre de 2025, en Necoclí.

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Dos niñas, de 5 y 7 años, presuntamente fueron víctimas de actos sexuales cometidos por un familiar cercano que aprovechó la relación de parentesco y confianza para agredirlas. Los hechos denunciados ocurrieron en distintos momentos en Necoclí y Carepa (Antioquia).

Los elementos materiales probatorios, las entrevistas y la evidencia física recopilada indican que un hombre de 71 años sería el responsable de realizar actos sexuales contra una sobrina de 5 años, en octubre de 2025, en Necoclí.

Asimismo, la investigación da cuenta de tocamientos que, al parecer, realizó a su nieta entre 2017 y 2018, en Carepa, cuando la niña tenía 7 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra el señalado en el barrio La Paradera de Carepa.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Antioquia le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía continuará las actividades investigativas para establecer si existen otras posibles víctimas en el entorno familiar del procesado.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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