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Capturan en Cali a presunto integrante de la ‘Oficina de Cobro’ que exigía $100 millones a una víctima

Capturan en Cali a un presunto integrante de la Oficina de Cobro, que exigía $100 millones a una víctima, informó el Gaula Militar. Investigan sus vínculos.

Publicado por: SoloDuque

Integrantes del Gaula Militar y la Policía con el capturado y elementos incautados en Cali
Foto: Gaula Militar
Capturan en Cali a presunto integrante de la ‘Oficina de Cobro’ que exigía $100 millones a una víctima

Resumen: El Gaula Militar Valle y la Policía capturaron en flagrancia en Cali a un presunto integrante de la Oficina de Cobro que exigía 100 millones de pesos a una víctima a cambio de no atentar contra su familia. La estructura estaría ligada a cobros violentos de deudas del narcotráfico, extorsión, sicariato y control territorial.

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En Cali, el Gaula Militar Valle, en coordinación con la Policía Nacional, capturó en flagrancia a un presunto integrante del grupo delincuencial organizado conocido como Oficina de Cobro, quien exigía 100 millones de pesos a una víctima a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia.

Según el Gaula Militar, esta estructura estaría vinculada con el cobro violento de deudas relacionadas con el narcotráfico, extorsiones a comerciantes y ciudadanos, sicariato y control territorial.

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En la información divulgada hasta ahora no se precisan la identidad del capturado ni el lugar exacto de la captura. La persona detenida es señalada como presunto integrante de la estructura y su situación jurídica deberá definirse ante las autoridades judiciales.

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El Gaula Militar hizo un llamado a la ciudadanía a no ceder ante las amenazas y a denunciar la extorsión y el secuestro en la línea 147.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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