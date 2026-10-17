Resumen: Alias ‘Eliécer’, señalado cabecilla de la Subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, fue capturado en zona rural de Carepa, Antioquia. Las autoridades lo relacionan con presuntas extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores de tres municipios de Urabá, así como con dos homicidios ocurridos en 2021. Durante el operativo incautaron celulares, dinero en efectivo, municiones, una motocicleta y otros elementos.

Capturan en Urabá a presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado a extorsiones y dos homicidios

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía permitió la captura de alias ‘Eliécer’, señalado de ser cabecilla de comisión de la Subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda El Silencio, zona rural de Carepa, Antioquia.

La acción fue adelantada por soldados del Gaula Militar Urabá, adscritos a la Séptima División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, el hombre tenía una orden de captura vigente por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Las autoridades también lo relacionan con actividades criminales que habrían afectado a comerciantes, ganaderos y transportadores de distintos municipios de la subregión de Urabá.

¿Qué encontraron durante la captura en Carepa?

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron cuatro teléfonos celulares, más de seis millones de pesos en efectivo, un dispositivo de conexión satelital Starlink, municiones de diferentes calibres, panfletos alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y una motocicleta.

De acuerdo con la información oficial, estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes dentro de la investigación. Sin embargo, el reporte no especifica el contenido de los celulares ni el uso que presuntamente se les daba a los demás objetos.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia bajo la cual el Ejército adelanta acciones contra grupos armados organizados en diferentes zonas del país.

Alias ‘Eliécer’ estaría relacionado con extorsiones en tres municipios de Urabá

Según información de inteligencia citada por el Ejército, el capturado presuntamente coordinaba cobros extorsivos dirigidos a ganaderos, transportadores y comerciantes de Carepa, Apartadó y Chigorodó.

Estas actividades habrían afectado a personas dedicadas a labores comerciales y productivas en los tres municipios. No obstante, las autoridades no precisaron los montos exigidos, las fechas de los supuestos cobros ni los casos particulares en los que estaría involucrado.

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Los señalamientos vinculan estas conductas con la Subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, organización armada ilegal con presencia en esta zona de Antioquia. La captura forma parte de las acciones institucionales dirigidas a debilitar las capacidades de este grupo y combatir los delitos que se le atribuyen.

También lo señalan por dos homicidios ocurridos en 2021

Además de las presuntas extorsiones, las autoridades relacionan a alias ‘Eliécer’ con los homicidios de dos mujeres ocurridos en 2021: la esposa de un soldado profesional y la esposa de un subintendente de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, el hombre sería señalado de participar en estos crímenes y de haberlos determinado. Sin embargo, la información divulgada no ofrece detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni sobre las pruebas que lo vincularían con cada caso.

La orden judicial vigente por la que era requerido incluía los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Su situación deberá avanzar ante las autoridades judiciales, encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

Operativo contra el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

La captura fue presentada por el Ejército como parte de las operaciones para afectar las capacidades operativas y logísticas del Clan del Golfo en Urabá, especialmente frente a las conductas delictivas que perjudican a la población y a los sectores productivos.

La intervención contó con la coordinación de unidades militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Además de la captura, la incautación de dinero, equipos de comunicación, municiones y otros elementos hizo parte de los resultados reportados.

Las autoridades buscan continuar las acciones contra las estructuras armadas ilegales que operan en la región. Entretanto, los señalamientos contra alias ‘Eliécer’ deberán ser esclarecidos en el proceso judicial, en el que se determinará su eventual responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.