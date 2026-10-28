Resumen: Dos ciudadanos mexicanos, alias La Patrona y alias Pau, fueron capturados en Barranquilla en la operación «Lanza Roja» de la Policía, con apoyo del FBI. Son requeridos en extradición y, según las investigaciones, enlazaban al Cartel Jalisco Nueva Generación con el Clan del Golfo para enviar cocaína al exterior, con Costa Rica como centro de acopio.

Capturan en Barranquilla a alias La Patrona y Pau, presuntos enlaces del Cartel Jalisco con el Clan del Golfo

Dos ciudadanos mexicanos, conocidos con los alias de La Patrona y Pau, fueron capturados este miércoles 28 de octubre en Barranquilla, en una operación de la Policía Nacional con apoyo del FBI de Estados Unidos. Son requeridos con fines de extradición y, según las investigaciones, serían enlaces entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo para enviar cargamentos de cocaína al exterior.

La captura se dio en desarrollo de la operación «Lanza Roja», liderada por el Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales (GESIN) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami.

Los delitos por los que son requeridos

De acuerdo con las autoridades, los capturados son solicitados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Según la investigación, ambos serían representantes del Cartel Jalisco Nueva Generación ante el Clan del Golfo y estarían a cargo de la coordinación de la logística para mover grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Las autoridades señalan que la droga habría sido producida en laboratorios clandestinos del Clan del Golfo y trasladada desde el litoral Caribe en lanchas rápidas tipo Go Fast o mediante la contaminación de buques cargueros de gran calado.

Costa Rica, el centro de acopio

Según la investigación, Costa Rica era utilizada como centro de acopio internacional. Desde ese país, los cargamentos eran reenviados hacia México, Estados Unidos y distintos puertos europeos. Con las capturas, además, se habría afectado ese centro de acopio, que pertenecería al Clan del Golfo y del cual los detenidos serían los coordinadores logísticos.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que los cargamentos tenían como destino inicial Centroamérica, específicamente Costa Rica, desde donde luego eran enviados a otros mercados.

Una tonelada de cocaína en camino a Estados Unidos

Según las autoridades, la captura permitió frustrar una operación de narcotráfico que contemplaba el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos, un traslado que los detenidos habrían coordinado durante octubre desde Barranquilla.

El director de la Dijín también señaló que, desde 2024, las autoridades han incautado más de 15 toneladas de cocaína en aguas internacionales a esta alianza criminal, como resultado de labores de investigación e inteligencia.

Qué sigue para los capturados

Tras su captura, los dos extranjeros serían trasladados a Bogotá y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, para adelantar los trámites legales y diplomáticos del proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Como en todo proceso judicial, los capturados siguen amparados por la presunción de inocencia; por ahora se trata de señalamientos de las autoridades y de una solicitud de extradición que deberá surtir su trámite.

La operación refleja la cooperación entre las autoridades de Colombia y de Estados Unidos en la persecución de las redes que mueven cocaína desde el Caribe colombiano hacia otros países, y deja en evidencia el papel de Barranquilla como punto de salida de estos cargamentos.

Golpes recientes al Clan del Golfo

La captura en Barranquilla se suma a otros resultados contra esta estructura criminal en las últimas semanas, que Minuto30 ha registrado, entre ellos la incautación de más de una tonelada y media de cocaína en el Pacífico y la captura de integrantes de la organización en Antioquia.

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