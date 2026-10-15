¡Cayó alias ‘Doble Cero’, señalado por el secuestro de ocho personas en Anorí

Resumen: Capturan en Zaragoza a alias Doble Cero, cabecilla del Clan del Golfo señalado por el secuestro de ocho personas en Anorí, Antioquia. Esto es lo que se le atribuye.

Las autoridades capturaron a alias ‘Doble Cero’, señalado como cabecilla del Clan del Golfo y presunto partícipe en el secuestro de ocho personas en Anorí, en el nordeste de Antioquia. La captura se produjo en una operación conjunta del Ejército y la Policía en el corregimiento El Pato, en zona rural de Zaragoza.

El operativo estuvo a cargo de tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército. La acción hace parte de las operaciones ofensivas que se adelantan contra este grupo armado en la región.

Según las investigaciones, alias ‘Doble Cero’ sería cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la Subestructura Uldar Cardona Rueda. Además, llevaría más de diez años como integrante de la organización.

En el momento de la captura, los uniformados le encontraron una pistola, más de 50 cartuchos de distintos calibres, un radio de comunicaciones y tres teléfonos celulares. Tanto el detenido como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Los delitos que le atribuyen a alias ‘Doble Cero’

De acuerdo con las autoridades, este hombre sería el principal responsable de impulsar los desplazamientos forzados en los municipios de Zaragoza y El Bagre.

También se le señala de manejar la logística y servir de enlace entre dos subestructuras del Clan del Golfo: la Uldar Cardona Rueda y la Jorge Mario Valle.

El hecho más grave por el que es investigado es el secuestro de ocho personas, ocurrido en septiembre de este año en el corregimiento El Charcón de Liberia, en Anorí. Tres de las víctimas de ese secuestro fueron asesinadas.

Las autoridades también le atribuyen la dirección de labores de inteligencia para ubicar a unidades del Ejército y la Policía con el propósito de atacarlas. A esto se suman señalamientos por el cobro de extorsiones y por presionar tanto a comerciantes como a la población civil de la zona.

Además, sería el encargado de coordinar y ordenar homicidios selectivos, así como de reclutar nuevos integrantes para la estructura armada a través de labores de adoctrinamiento en las comunidades.

Su nombre también aparece relacionado con el secuestro y homicidio de un menor de edad en Segovia, hecho ocurrido en agosto de 2024. Las autoridades lo vinculan, además, con dos ataques registrados en Zaragoza en abril de 2025.

En el primero de esos hechos, un grupo de policías fue hostigado con disparos de fusil cuando atendía un accidente de tránsito en una vía nacional.

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En el segundo, una unidad del Ejército fue emboscada en zona rural con un artefacto explosivo improvisado. En ese ataque resultó herido un soldado que prestaba su servicio militar.

Con la captura, se espera que el señalado responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen en distintos municipios de Antioquia, entre ellos Anorí, Zaragoza, El Bagre y Segovia.

La operación se suma a las acciones que el Ejército y la Policía adelantan contra el Clan del Golfo en esta zona de Antioquia, donde operan las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Jorge Mario Valle.

Ahora la autoridad judicial deberá definir la situación del capturado frente a los señalamientos por secuestro, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento y ataques contra la Fuerza Pública.

Como en todo proceso penal, este sujeto conserva la presunción de inocencia mientras un juez evalúa las pruebas presentadas por las autoridades y decide sobre su responsabilidad en los hechos.

El material incautado durante el operativo, entre ellos la pistola, los cartuchos, el radio de comunicaciones y los teléfonos celulares, también quedó en manos de las autoridades judiciales.

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