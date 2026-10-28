Resumen: La Policía capturó en flagrancia en Amagá a un hombre y le incautó una moto Yamaha NMAX 155 por presuntas alteraciones en su sistema de identificación. Un capturado no es un condenado: el caso sigue en la Fiscalía.

Capturan en Amagá a un hombre y le incautan una moto Yamaha por presunta alteración de su identificación

En el sector Carrocerías, sobre la vía La Mansa–Primavera, en jurisdicción de Amagá, Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre e incautaron una motocicleta marca Yamaha NMAX 155, por presuntas alteraciones en sus sistemas de identificación.

Foto: Policía Antioquia

Cómo se dio la captura

El procedimiento se cumplió en el marco de la estrategia institucional Plan Cosecha, durante actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos. Según el reporte, al revisar la motocicleta los uniformados evidenciaron alteraciones en los sistemas de identificación del vehículo.

Con base en ello, la Policía indicó que el hecho encaja en el delito de falsedad marcaria, descrito en el artículo 285 del Código Penal, y capturó en flagrancia al hombre que la conducía.

Qué es la falsedad marcaria

El artículo 285 del Código Penal castiga a quien falsifica marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas usados oficialmente para identificar o certificar un objeto. El mismo artículo prevé de forma expresa los casos en que la conducta recae sobre el sistema de identificación de un medio motorizado, como los números que van grabados en una motocicleta.

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Captura en flagrancia no es condena

La captura en flagrancia se da cuando la persona es sorprendida durante el hecho, sin que medie una orden previa de un juez. Eso no significa que el hombre haya sido declarado responsable. La responsabilidad penal solo se define en un juicio, con las garantías del debido proceso, y toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Qué pasa con el hombre y la moto

El ciudadano capturado y la motocicleta incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 65 Seccional de Amagá, que adelantará el proceso judicial correspondiente. En la información entregada por las autoridades no se detallan datos personales del hombre, y esos datos no se incluyen en esta nota.

El caso fue dado a conocer por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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Datos del procedimiento