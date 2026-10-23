Resumen: El Ejército y la Policía capturaron por orden judicial a alias May en Suárez, Cauca. Es señalado como cabecilla del componente urbano de la estructura Jaime Martínez y requerido por homicidio, porte de armas y concierto para delinquir agravado. Seguirá el proceso de judicialización.

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, capturaron por orden judicial a alias May en el municipio de Suárez, Cauca. Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla del componente urbano de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc que lidera alias Iván Mordisco, y lo requieren por los delitos de homicidio, porte de armas y concierto para delinquir agravado.

La operación estuvo a cargo de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5, que informó el resultado a través de la Tercera División del Ejército. De acuerdo con la información preliminar, la captura se hizo en cumplimiento de una orden judicial. El capturado quedó a disposición de la justicia para avanzar en su judicialización, según informó el Ejército, y según publicó Cambio.

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Más de una década en las disidencias

Según información de inteligencia citada por las autoridades, alias May tendría más de diez años de trayectoria dentro de esa organización armada ilegal. En ese tiempo habría estado encargado de coordinar labores de inteligencia delictiva, con las que se facilitarían homicidios selectivos y otras acciones violentas en el departamento.

El Ejército lo describe además como hombre de confianza de alias Iván Mordisco. Se trata de un señalamiento de las autoridades, que corresponde por ahora a la versión oficial.

Los casos que le atribuyen

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de un integrante de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, ocurrido el 23 de diciembre de 2025 en Santander de Quilichao, Cauca. Ese día, una patrulla del grupo Antiterrorismo de la Dijín fue atacada en la zona rural de ese municipio. Murió el intendente Luis Guillermo Martínez y resultó herido un patrullero. En su momento, las autoridades indicaron que la zona estaba bajo la influencia de la estructura Jaime Martínez.

Según los investigadores, alias May habría recibido cerca de 50 millones de pesos de alias Marlon, señalado cabecilla de las disidencias, para planear y ejecutar ese crimen. Es una hipótesis de la investigación y deberá ser probada ante un juez.

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Además, las autoridades indican que dentro del proceso investigativo se habría documentado su presunta participación en el homicidio de Raimundo Muñoz, un comerciante del Cauca, ocurrido el 24 de diciembre de 2025. Este caso también hace parte de los elementos que se investigan en relación con las actividades que le atribuyen.

Un golpe a la estructura de apoyo

De acuerdo con los organismos de seguridad, la captura representa un golpe a la estructura de apoyo del frente Jaime Martínez, por su presunta participación en labores de inteligencia, planeación y coordinación de acciones violentas. Esas actividades, según las autoridades, estarían dirigidas contra líderes sociales, comerciantes y miembros de la Fuerza Pública.

La estructura Jaime Martínez ha sido señalada por las autoridades de hacer presencia en el norte del Cauca y en zonas del Valle del Cauca. Se le atribuyen ataques contra la Fuerza Pública y control de corredores asociados al narcotráfico entre el Valle, el Cauca y Nariño. Por esa razón, las capturas de sus presuntos integrantes son consideradas por las autoridades una prioridad en el suroccidente del país.

La Tercera División del Ejército informó que continuará las operaciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente del país, con el propósito de afectar sus redes de apoyo, capacidades logísticas y mecanismos de control territorial. Mientras tanto, alias May deberá responder ante la justicia, y mantiene la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario.

Foto: Ejército Nacional.