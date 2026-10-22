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Resumen: El soldado profesional Andrés Casterbondo Macías está desaparecido desde el 18 de octubre, cuando tropas del Ejército fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones en la vereda Villa Severa, zona rural de Segovia, Antioquia. El ataque habría sido perpetrado por integrantes del frente 37 de las disidencias de las FARC. Desde entonces, el Ejército adelanta labores de búsqueda por tierra y aire para establecer su paradero y brinda acompañamiento psicosocial e institucional a su familia.

¡Misterio en Segovia! Buscan a un soldado desaparecido tras ataque de disidencias

El Ejército Nacional adelanta un operativo de búsqueda para localizar al soldado profesional Andrés Casterbondo Macías, de quien se desconoce el paradero desde el pasado 18 de octubre, cuando tropas que desarrollaban operaciones militares en zona rural de Segovia, Antioquia, fueron atacadas por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

La situación se presentó en la vereda Villa Severa, en el nordeste antioqueño, donde unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 realizaban acciones de estabilidad. Según la información entregada por la institución militar, durante el procedimiento los uniformados fueron atacados con explosivos lanzados desde drones, en una acción atribuida al frente 37 de las disidencias.

En medio de estos hechos se perdió el contacto con Casterbondo Macías. Desde entonces, no se cuenta con información confirmada sobre su ubicación ni sobre su estado, por lo que las tropas mantienen las labores para establecer qué ocurrió con el uniformado.

Ejército desplegó operativo de búsqueda por tierra y aire

Tras conocer la desaparición del soldado profesional, el Ejército activó un dispositivo de rastreo terrestre y aéreo en el área donde ocurrió el ataque. Las acciones continúan concentradas en la zona rural de Segovia, con el propósito de encontrar al militar.

La búsqueda se desarrolla en el mismo sector donde las tropas adelantaban las operaciones cuando se produjo la ofensiva. Sin embargo, la información oficial disponible no precisa las circunstancias exactas en las que el uniformado se separó de sus compañeros ni aporta detalles adicionales que permitan establecer su paradero.

La institución mantiene las labores de localización mientras intenta esclarecer lo sucedido durante el ataque. Hasta el momento, tampoco se ha informado públicamente sobre nuevos hallazgos relacionados con el caso.

Acompañamiento a la familia del soldado desaparecido

Además de las acciones operativas, el Ejército informó que brinda apoyo a los familiares de Andrés Casterbondo Macías, quienes enfrentan la incertidumbre por la falta de información sobre su ubicación.

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En su pronunciamiento, la institución señaló: “El Ejército Nacional acompaña de manera permanente y prioritaria a la familia de nuestro soldado profesional Casterbondo Macías, brindándoles el apoyo psicosocial e institucional necesario en este difícil momento”.

#ComunicaciónOficial El Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 informa que: 1. El pasado 18 de octubre, tropas que adelantaban operaciones de estabilidad en la vereda Villa Severa, municipio de Segovia, Antioquia, fueron atacadas con explosivos desde drones por el GAO-r Estructura 37. 2. Tras el ataque, el soldado profesional Andrés Casterbondo Macías se extravió y actualmente se desconoce su paradero. 3. Se desplegó de inmediato un dispositivo terrestre y aéreo de rastreo que se mantiene activo en la zona para dar con su ubicación. 4. El Ejército Nacional acompaña de manera permanente y prioritaria a la familia de nuestro soldado profesional Casterbondo Macías, brindándoles el apoyo psicosocial e institucional necesario en este difícil momento. — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) October 21, 2026

El acompañamiento busca ofrecer respaldo a sus seres queridos mientras continúan los esfuerzos para localizarlo.

Incertidumbre por lo ocurrido en zona rural de Segovia

La desaparición del militar se produjo en medio de operaciones contra grupos armados ilegales en el nordeste de Antioquia, una zona donde las tropas mantienen acciones de seguridad.

Por ahora, la prioridad del Ejército es encontrar al soldado profesional y establecer las circunstancias en las que se perdió contacto con él. Las labores de búsqueda permanecen activas y las autoridades no han confirmado información adicional sobre su situación.

Mientras avanzan los operativos terrestres y aéreos, continúa la incertidumbre sobre el paradero de Andrés Casterbondo Macías, cuya desaparición fue reportada tras el ataque ocurrido el 18 de octubre en la vereda Villa Severa, en Segovia.