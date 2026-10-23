Resumen: Un hombre fue capturado en el kilómetro 35 de la vía Cisneros–Puerto Berrío, en Maceo, por falsedad marcaria. La Policía le incautó una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200 y quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de San Roque.

Capturan a un hombre por falsedad marcaria en la vía Cisneros–Puerto Berrío, en Maceo

Un hombre fue capturado por el delito de falsedad marcaria en el municipio de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño, durante un control vial adelantado por la Policía Nacional sobre la vía Cisneros–Puerto Berrío.

El procedimiento se registró el jueves 22 de octubre de 2026, hacia las 12:30 del mediodía, en el kilómetro 35+190 de ese corredor, una de las carreteras que comunican el Nordeste con el Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional adelantaban en el punto actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos, cuando inspeccionaron al conductor de una motocicleta.

Tras la verificación, el hombre fue capturado por el delito de falsedad marcaria, establecido en el artículo 285 del Código Penal colombiano. En el procedimiento fue incautada la motocicleta en la que se movilizaba, un vehículo de marca Bajaj, línea Pulsar NS 200, de color negro.

El capturado y el automotor quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de San Roque, que adelantará el proceso judicial correspondiente. Las autoridades no revelaron la identidad del capturado, que conserva la presunción de inocencia mientras avanza su proceso.

¿Qué es la falsedad marcaria?

La falsedad marcaria es el delito contemplado en el artículo 285 del Código Penal. Según la norma, incurre en él quien falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a un objeto distinto de aquel al que estaban destinados.

En el caso general, la pena para esta conducta va de 16 a 90 meses de prisión, con multa de 1,33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, la ley contempla un agravante cuando la conducta recae sobre el sistema de identificación de un medio motorizado, como sucede con la alteración de los números de motor, chasis o serie de un vehículo. En esos casos la pena sube a entre 64 y 144 meses de prisión, es decir, entre algo más de cinco años y hasta doce años de cárcel, además de la multa.

En la práctica, este delito suele detectarse en controles de tránsito cuando los guarismos de identificación de una motocicleta o un automóvil presentan golpes, limaduras o modificaciones que impiden conocer su verdadero origen, una modalidad que las autoridades suelen asociar con el ocultamiento de vehículos hurtados. En todo caso, corresponde a la Fiscalía establecer, dentro del proceso, la procedencia del automotor y la responsabilidad del capturado.

Controles permanentes en las vías de Antioquia

El procedimiento de Maceo hace parte de los planes de prevención, registro y control que la Seccional de Tránsito y Transporte mantiene de manera permanente sobre los corredores viales del departamento, con el fin de detectar vehículos con alteraciones en sus sistemas de identificación, documentos falsos o reportes judiciales vigentes.

En esos puestos de control los uniformados verifican las placas, la licencia de tránsito y los números de motor y chasis, y los cruzan con los sistemas de información disponibles. Cuando aparecen inconsistencias, el vehículo es inmovilizado y su conductor puede ser capturado en flagrancia.

La vía Cisneros–Puerto Berrío, donde ocurrió esta captura, es uno de los corredores más transitados entre Medellín y el Magdalena Medio antioqueño y, según las autoridades, por estas rutas suelen movilizarse vehículos hurtados en el área metropolitana que luego circulan en otros municipios, además del transporte de armas y estupefacientes.

Otras capturas recientes por el mismo delito

Esta no es la primera captura por falsedad marcaria que reportan las autoridades en las últimas semanas en Antioquia. El 15 de octubre, en el ingreso al Túnel de Occidente, en la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, otro hombre fue capturado por el mismo delito en un procedimiento también a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, en el que fue incautada una motocicleta.

Ese mismo día, en el sector Vainillal, sobre la vía Cisneros–Barbosa, en jurisdicción de Santo Domingo, los agentes recuperaron una motocicleta que tenía solicitud de inmovilización por hurto en Medellín; su conductor fue capturado por receptación.

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Foto: Policía Antioquia.