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Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una moto Honda en Santo Domingo

Capturaron a un hombre por falsedad marcaria en la vía Barbosa-Cisneros de Santo Domingo; inmovilizaron una moto Honda roja e incautaron una licencia falsa.

Publicado por: SoloDuque

Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una moto Honda en Santo Domingo
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una moto Honda en Santo Domingo

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por falsedad marcaria y uso de documento falso en la vía Barbosa-Cisneros, sector Brasa Pan, en Santo Domingo, Antioquia. En el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Honda e incautada una licencia de tránsito. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo.

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En Santo Domingo, Antioquia, el jueves 5 de noviembre de 2026, hacia las 10:00 de la mañana, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento falso, en el kilómetro 19+700 de la vía Barbosa-Cisneros, sector Brasa Pan.

Lea también: Incautan 25 decenas de cigarrillos que transportaban en una camioneta en la vía Barbosa-Cisneros.

En el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Honda de color rojo y se incautó una licencia de tránsito que, al parecer, era falsa.

El hombre capturado, la motocicleta inmovilizada y el documento incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo, que adelantará el proceso judicial correspondiente.

También te puede interesar: Inmovilizan en Santo Domingo una moto KTM por presunta alteración de sus números de identificación.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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