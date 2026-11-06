Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una moto Honda en Santo Domingo

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por falsedad marcaria y uso de documento falso en la vía Barbosa-Cisneros, sector Brasa Pan, en Santo Domingo, Antioquia. En el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Honda e incautada una licencia de tránsito. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo.
En Santo Domingo, Antioquia, el jueves 5 de noviembre de 2026, hacia las 10:00 de la mañana, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento falso, en el kilómetro 19+700 de la vía Barbosa-Cisneros, sector Brasa Pan.
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En el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Honda de color rojo y se incautó una licencia de tránsito que, al parecer, era falsa.
El hombre capturado, la motocicleta inmovilizada y el documento incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo, que adelantará el proceso judicial correspondiente.
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