Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una moto Honda en Santo Domingo

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por falsedad marcaria y uso de documento falso en la vía Barbosa-Cisneros, sector Brasa Pan, en Santo Domingo, Antioquia. En el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Honda e incautada una licencia de tránsito. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo.