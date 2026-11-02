Incautan 25 decenas de cigarrillos que transportaban en una camioneta en la vía Barbosa-Cisneros

Resumen: La Policía incautó 25 decenas de cigarrillos marca Rumba que eran transportados en una camioneta en la vía Barbosa-Cisneros, sector Punto Aparte, en Santo Domingo. La mercancía quedó a disposición de Rentas Departamentales de Antioquia.
La Policía incautó 25 decenas de cigarrillos de la marca Rumba que eran transportados en una camioneta que cubría la ruta Medellín-El Bagre, en un control realizado en la vía Barbosa-Cisneros, en jurisdicción de Santo Domingo, en el Nordeste antioqueño.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 30 de octubre, a las 3:00 de la tarde, en el kilómetro 20 de la vía Barbosa-Cisneros, sector Punto Aparte, por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.
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La mercancía incautada fue dejada a disposición de Rentas Departamentales de Antioquia para las actuaciones correspondientes.
En la fotografía se observa la mercancía exhibida sobre una mesa, con el aviso de «Incautación de cigarrillos».
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