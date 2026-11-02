Incautan 25 decenas de cigarrillos que transportaban en una camioneta en la vía Barbosa-Cisneros

Resumen: La Policía incautó 25 decenas de cigarrillos marca Rumba que eran transportados en una camioneta en la vía Barbosa-Cisneros, sector Punto Aparte, en Santo Domingo. La mercancía quedó a disposición de Rentas Departamentales de Antioquia.