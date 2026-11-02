Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza

Resumen: En la vía que de Caucasia conduce hacia Zaragoza, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre que llevaba un bolso tipo canguro con envolturas de sustancias con características similares al tusi y la cocaína. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía de turno, con apoyo de la SIJIN de Caucasia.
En Caucasia, el sábado 31 de octubre de 2026, hacia las 2:40 de la mañana, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En la parte inferior del puente elevado, en la vía que conduce hacia Zaragoza, al practicarle un registro, le fue hallado un bolso tipo canguro con varias envolturas individuales de sustancias con características similares al tusi y la cocaína.
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El capturado y la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, con apoyo de la SIJIN de Caucasia.
En la fotografía se observa al capturado custodiado por dos uniformados, junto a las envolturas incautadas, con el aviso de «Captura en flagrancia por el artículo 376».
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