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Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza

En Caucasia capturaron en flagrancia a un hombre que llevaba un bolso con envolturas de sustancias similares al tusi y la cocaína, en la vía hacia Zaragoza.

Publicado por: SoloDuque

Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza

Resumen: En la vía que de Caucasia conduce hacia Zaragoza, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre que llevaba un bolso tipo canguro con envolturas de sustancias con características similares al tusi y la cocaína. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía de turno, con apoyo de la SIJIN de Caucasia.

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En Caucasia, el sábado 31 de octubre de 2026, hacia las 2:40 de la mañana, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En la parte inferior del puente elevado, en la vía que conduce hacia Zaragoza, al practicarle un registro, le fue hallado un bolso tipo canguro con varias envolturas individuales de sustancias con características similares al tusi y la cocaína.

Lea también: Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, bazuco y base de coca en Guarne.

El capturado y la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, con apoyo de la SIJIN de Caucasia.

En la fotografía se observa al capturado custodiado por dos uniformados, junto a las envolturas incautadas, con el aviso de «Captura en flagrancia por el artículo 376».

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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