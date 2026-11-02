Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza

Resumen: En la vía que de Caucasia conduce hacia Zaragoza, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre que llevaba un bolso tipo canguro con envolturas de sustancias con características similares al tusi y la cocaína. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía de turno, con apoyo de la SIJIN de Caucasia.