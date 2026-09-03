¡No alcanzaron a escapar! Dos hombres fueron capturados tras presunto robo en Suba

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Resumen: Dos hombres fueron capturados por la Policía tras un presunto hurto en una estación de servicio de Provenza, Suba. Durante el procedimiento les encontraron un revólver con munición y recuperaron un celular que habría sido hurtado a un trabajador. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Un procedimiento de la Policía permitió frustrar un presunto hurto que se estaba cometiendo en una estación de servicio ubicada en el barrio Provenza, en la localidad de Suba, Bogotá.

El caso fue atendido por uniformados del CAI Rincón, quienes realizaban labores de patrullaje en el sector cuando recibieron una alerta sobre varias personas que estarían intimidando a uno de los trabajadores del establecimiento para quitarle sus pertenencias.

Tras recibir el aviso, los policías se desplazaron hasta el lugar señalado. Allí encontraron a los sospechosos y procedieron a interceptarlos. Según la información entregada sobre el procedimiento, los hombres intentaron escapar ante la presencia de los uniformados, pero fueron alcanzados y capturados.

Durante el registro realizado después de la interceptación, las autoridades encontraron un revólver con munición y un teléfono celular que habría sido hurtado al trabajador del establecimiento.

Los detenidos son dos hombres de 33 y 34 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los dos capturados además registraban anotaciones por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

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Incautaron un arma de fuego y recuperaron un celular

Uno de los elementos encontrados durante el procedimiento fue un revólver con munición. A este se sumó un teléfono celular que, según la información conocida por las autoridades, habría sido despojado a la víctima durante el hecho.

La intervención de los uniformados se produjo mientras adelantaban el patrullaje habitual por el sector. La alerta sobre lo que estaba ocurriendo permitió que los policías llegaran hasta la estación de servicio y realizaran la captura de los dos señalados.

Atrapados cuando le hurtaban el celular a un empleado de una estación de gasolina en Suba.@PoliciaBogota capturó a uno en el lugar. El otro intentó escapar, pero cayó minutos después con un revólver en su poder. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Ambos tenían anotaciones por hurto y daño en bien ajeno y… pic.twitter.com/8kqlYnUBQ5 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 3, 2026

Los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente por los delitos que les fueron atribuidos.

Suba registra más de 1.969 capturas en 2026

El procedimiento se suma a las acciones de seguridad adelantadas durante este año en la localidad de Suba.

Según las cifras entregadas por las autoridades, en lo corrido de 2026 han sido capturadas más de 1.969 personas en esta localidad por diferentes delitos.

En el mismo periodo, las autoridades han reportado la incautación de 80 armas de fuego en Suba.

En este caso particular, la intervención policial permitió la captura de los dos hombres señalados de participar en el presunto hurto, además de la incautación del revólver con munición y la recuperación del teléfono celular que habría sido tomado de la víctima.