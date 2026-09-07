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    Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete «Comuneros del Sur» por suspensión de los fallidos diálogos de paz

    La medida fue adoptada después de que el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con ese grupo

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Fiscalía.
    Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete «Comuneros del Sur» por suspensión de los fallidos diálogos de paz

    Resumen: La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas

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    La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociopolíticos.

    La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con ese grupo y revocara la designación de sus miembros representantes.

    Las órdenes de captura levantadas corresponden a Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

    La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones.

    Esta información se publica por razones de interés general.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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