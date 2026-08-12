¡Lo agarraron con el arma! Dos hombres fueron capturados tras presunto robo en Usaquén

Resumen: Dos hombres fueron capturados en Usaquén por un presunto robo. Les hallaron un revólver y uno tenía brazalete del INPEC.

Dos hombres, de 31 y 26 años, fueron capturados en Usaquén, Bogotá, luego de ser señalados de participar presuntamente en un robo y de portar un arma de fuego sin los permisos correspondientes.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes recibieron una alerta sobre varias personas que estarían cometiendo un hurto y que posteriormente habrían estado involucradas en un accidente de tránsito.

Los policías reaccionaron y lograron interceptar a los sospechosos en la carrera 15. Durante el registro, encontraron un revólver calibre 22 y la motocicleta en la que se movilizaban los dos hombres.

En el lugar, una persona que se desplazaba en su vehículo señaló a los capturados como los presuntos responsables de haberle robado su celular. Según su relato, el hecho habría ocurrido mientras permanecía detenido en un semáforo en rojo y los sujetos lo habrían intimidado con el arma.

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La víctima también manifestó que durante el supuesto hurto los hombres habrían ocasionado daños en uno de los vidrios de su automóvil, por lo que además del presunto hurto, deberán responder por el señalamiento relacionado con daño en bien ajeno.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades establecieron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC y se encontraba cumpliendo una pena por el delito de hurto.

Los dos capturados en Usaquén fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial y determinar su responsabilidad por los hechos que se les atribuyen.

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