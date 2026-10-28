Resumen: La Policía de Bogotá capturó en flagrancia a dos hombres que habrían cometido un hurto en un establecimiento de comercio del barrio La Pradera, en la localidad de Puente Aranda. Los uniformados del CAI Galán fueron alertados por la central de radio y, gracias al señalamiento de la ciudadanía, ubicaron a los sospechosos. Uno de ellos arrojó un revólver al notar la presencia policial y las autoridades recuperaron el celular hurtado. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por porte de armas y hurto.

Captura en Puente Aranda: cayeron dos hombres que habían robado un comercio en La Pradera

La rápida reacción de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía permitieron la captura en flagrancia de dos hombres que, minutos antes, habrían cometido un hurto en un establecimiento de comercio en el barrio La Pradera, en la localidad de Puente Aranda, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, el procedimiento se llevó a cabo por uniformados adscritos al CAI Galán, quienes realizaban labores de patrullaje y control por el sector cuando fueron alertados por la central de radio sobre la presencia de personas sospechosas en la zona.

Según el reporte oficial, minutos después de esa alerta los sospechosos habrían cometido el hurto en un establecimiento comercial del barrio. Gracias al señalamiento de los ciudadanos que presenciaron los hechos, los policías iniciaron la búsqueda en la dirección por donde habrían huido los presuntos responsables.

El oportuno aviso de la comunidad fue clave para que los uniformados pudieran ubicar a los presuntos ladrones a pocas cuadras del lugar de los hechos, evitando que se escaparan con lo hurtado.

Uno de los capturados arrojó un revólver al notar la presencia de la Policía

Al notar la presencia de los uniformados, uno de los hombres arrojó un revólver al suelo, momento que fue aprovechado por las autoridades para interceptarlos y evitar que se dieran a la fuga. Tras realizarles el registro, los policías recuperaron el celular que había sido hurtado durante el atraco al comercio.

Los dos capturados, junto con el arma incautada y el teléfono recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

Los capturados deberán comparecer ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputará los delitos y solicitará una medida de aseguramiento mientras avanza la investigación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El arma y el celular recuperado quedaron como evidencias dentro del proceso que se adelanta contra los dos hombres.

Así va la seguridad en Puente Aranda en lo que va del año

Según el balance entregado por las autoridades, en lo corrido de 2026 en la localidad de Puente Aranda se han registrado 884 capturas en flagrancia por diferentes delitos. Además, el hurto a establecimientos de comercio ha tenido una reducción del 8 % en lo que va del año.

Puente Aranda es una de las localidades con mayor actividad comercial e industrial de Bogotá, por lo que los hurtos a establecimientos y a transeúntes son una de las principales preocupaciones de los comerciantes del sector, que piden constantemente más presencia de la Policía en las calles.

La Policía de Bogotá recordó que las capturas en flagrancia permiten que los casos se judicialicen de manera más ágil, pues los presuntos responsables son sorprendidos en el momento en que cometen el delito o inmediatamente después.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la línea 123 de emergencias, recordando que la información de la comunidad es clave para que los delincuentes no sigan cometiendo atracos en la ciudad.

Esto le podría interesar: