¡Armados y con antecedentes! Caen dos sujetos tras atracar un comercio en Puente Aranda

Resumen: En Puente Aranda, la Policía de Bogotá capturó a dos hombres tras un hurto en un comercio. Durante la detención se les incautó un revólver, munición y otros elementos, y se recuperaron los objetos sustraídos. Ambos, con antecedentes por hurto, quedaron a disposición de la Fiscalía y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En un operativo de control y patrullaje en la localidad de Puente Aranda, la Policía de Bogotá logró la captura de dos hombres señalados de participar en un hurto ocurrido minutos antes en un establecimiento comercial. Los detenidos, de 20 y 30 años, fueron interceptados luego de que los uniformados observaran a varias personas corriendo por la zona, entre ellas uno portando un arma de fuego.

Durante la persecución, que se inició tras desobedecer la orden de detenerse, las autoridades lograron capturar a los dos hombres y asegurar un revólver, munición y otros elementos relacionados con la actividad delictiva. Además, se recuperaron los objetos personales que habían sido sustraídos de los ciudadanos que se encontraban en el comercio.

El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, indicó que los capturados habrían intimidado con un arma de fuego a tres personas durante el hurto. También destacó que ambos detenidos cuentan con antecedentes por hurto calificado y agravado, lo que permitió que la comunidad los identificara como parte de un patrón de delitos en la zona.

De acuerdo con las investigaciones, los hombres no actuaron de manera aislada, sino que habrían ingresado al establecimiento junto con otras personas para cometer el hurto, poniendo en riesgo la integridad de quienes se encontraban dentro del lugar. La acción rápida de la Policía permitió detenerlos antes de que huyeran y evitar que el hurto se consumara por completo.

Salir a correr no les alcanzó para huir de la ley. Durante patrullajes rutinarios en #PuenteAranda, capturamos en flagrancia a estos dos hombres, quienes segundos antes hurtaron a un grupo de personas. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Además, no era su primera vez; registraban antecedentes por hurto. pic.twitter.com/7j7UMRL2BU — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 28, 2026

Tras la captura, los individuos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Los cargos que deberán responder incluyen hurto, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La Policía de Bogotá resaltó que este operativo hace parte de las labores preventivas y de control del delito que se adelantan en la ciudad. Según el reporte institucional, durante 2026 se han registrado 127 capturas en flagrancia por distintos delitos y la incautación de tres armas de fuego, demostrando la continuidad de los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración de la ciudadanía a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que las denuncias son clave para la investigación y judicialización de los responsables, así como para mantener la convivencia y la seguridad en Bogotá.