Resumen: Un accidente entre un tractocamión y una camioneta provocó un cierre total inicial en el sector de los lavaderos de Matasano, en Donmatías. Al momento del primer reporte no había un balance oficial sobre los ocupantes ni sobre las causas del choque.

Accidente en Matasano dejó camioneta destrozada y frenó el paso en el norte de Antioquia

Un accidente entre un tractocamión y una camioneta complicó la movilidad en el norte de Antioquia este 3 de noviembre. El choque se reportó en el sector de los lavaderos de Matasano, en jurisdicción de Donmatías, donde los vehículos quedaron atravesados sobre la carretera.

Los primeros reportes de conductores señalaron un cierre total en ambos sentidos. La obstrucción ocasionó filas de vehículos y dificultades para quienes se desplazaban por este corredor.

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¿Qué se sabe del accidente en Matasano?

La camioneta quedó con fuertes daños. Sin embargo, no se establecen las causas del accidente.

Al momento del reporte inicial no se conocía un balance oficial sobre el estado de salud de los ocupantes. Tampoco había información confirmada sobre el número de personas involucradas.

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Foto: Redes sociales

Precaución al acercarse al sector

Para quienes transitan por la zona, la recomendación es reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal operativo. El reporte inicial del accidente no precisó una hora de reapertura, por lo que conviene verificar el estado del paso antes de emprender el recorrido.