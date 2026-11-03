Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Fotos

Accidente en Matasano dejó camioneta destrozada y frenó el paso en el norte de Antioquia

Un accidente en Matasano complicó el paso por el norte antioqueño. Esto se conoce del choque entre una camioneta y un tractocamión.

Publicado por: Melissa Noreña

Accidente entre camioneta y tractocamión en Matasano
Foto: Redes sociales
Accidente en Matasano dejó camioneta destrozada y frenó el paso en el norte de Antioquia

Resumen: Un accidente entre un tractocamión y una camioneta provocó un cierre total inicial en el sector de los lavaderos de Matasano, en Donmatías. Al momento del primer reporte no había un balance oficial sobre los ocupantes ni sobre las causas del choque.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Un accidente entre un tractocamión y una camioneta complicó la movilidad en el norte de Antioquia este 3 de noviembre. El choque se reportó en el sector de los lavaderos de Matasano, en jurisdicción de Donmatías, donde los vehículos quedaron atravesados sobre la carretera.

Los primeros reportes de conductores señalaron un cierre total en ambos sentidos. La obstrucción ocasionó filas de vehículos y dificultades para quienes se desplazaban por este corredor.

Lea también: Megaoperativos contra las bandas dejan 391 capturas en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades

¿Qué se sabe del accidente en Matasano?

La camioneta quedó con fuertes daños. Sin embargo, no se establecen las causas del accidente.

Al momento del reporte inicial no se conocía un balance oficial sobre el estado de salud de los ocupantes. Tampoco había información confirmada sobre el número de personas involucradas.

Lea también: El atentado en Algeciras cobra otra vida: patrullero no resistió las heridas en Neiva

Accidente en Matasano entre camioneta y tractocamión
Foto: Redes sociales

Precaución al acercarse al sector

Para quienes transitan por la zona, la recomendación es reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal operativo. El reporte inicial del accidente no precisó una hora de reapertura, por lo que conviene verificar el estado del paso antes de emprender el recorrido.

Daños de la camioneta tras el accidente en Matasano
Foto: Redes sociales
Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¿Sabías que casi todo lo que usas en tu teléfono es de solo dos empresas?

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.