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    ¡6 días luchando por su vida! Murió policía herido en atentado a bala en Ocaña

    Se mantendrán las operaciones en la zona y no descansarán hasta que los responsables de este crimen respondan

    Publicado por: SoloDuque

    ¡6 días luchando por su vida! Murió policía herido en atentado a bala en Ocaña

    Resumen: La Dirección de la Policía extendió un mensaje de acompañamiento y respeto a la familia, seres queridos y compañeros del patrullero, destacando que su entrega, valor y sacrificio al servicio de los colombianos permanecerán en la memoria de la institución.

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional de Colombia confirmó el lamentable deceso del patrullero Janier Mena Mosquera, quien perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque armado en el departamento de Norte de Santander.

    El uniformado resultó gravemente herido el pasado 21 de septiembre, fecha en la que fue víctima de un atentado criminal mientras se encontraba cumpliendo con su deber en el municipio de Ocaña.

    policia ocana

    Momento en que es impactado el patrullero Janier Mena Mosquera, durante el ataque armado

    Mensaje de condolencia

    La Dirección de la Policía extendió un mensaje de acompañamiento y respeto a la familia, seres queridos y compañeros del patrullero, destacando que su entrega, valor y sacrificio al servicio de los colombianos permanecerán en la memoria de la institución.

    Al honrar la vida del uniformado caído por la Patria, las autoridades enviaron un mensaje contundente asegurando que mantendrán las operaciones en la zona y no descansarán hasta que los responsables de este crimen respondan ante la justicia.

    policia ocana2

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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