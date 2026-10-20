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Resumen: Dos militares murieron y un soldado resultó herido tras un hecho violento dentro del Batallón de Artillería N.º 1 en Sogamoso, Boyacá. El Ejército investiga lo ocurrido.

Tragedia dentro de un batallón en Sogamoso: dos militares muertos y un soldado herido tras disparos

Dos militares muertos, un soldado herido y un perro lesionado dejó un hecho violento registrado en la madrugada de este martes 20 de octubre dentro del Batallón de Artillería N.º 1, en Sogamoso, Boyacá. Según la información preliminar del Ejército Nacional, un soldado habría disparado con su arma de dotación contra un suboficial y luego se habría quitado la vida.

De acuerdo con el Comando de Ingenieros del Ejército, el presunto responsable sería un soldado profesional que, por razones que aún no se conocen, habría atacado a uno de sus superiores. En medio de los hechos, otro soldado y un canino también resultaron heridos.

Las autoridades investigan qué ocurrió antes de los disparos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este episodio.

Lo que aún no se sabe del caso

El Ejército no ha revelado la identidad de los dos militares fallecidos. Tampoco ha informado si había antecedentes de conflictos o enfrentamientos entre los uniformados involucrados.

Aunque las primeras versiones indican que el soldado usó su arma de dotación, todavía está pendiente establecer el orden de los disparos, las condiciones en que se encontraba el personal militar y el lugar exacto del batallón donde ocurrieron los hechos.

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Por eso, las investigaciones deberán determinar las responsabilidades y reconstruir lo que pasó en los momentos previos a la muerte de los dos uniformados.

Tras conocerse lo sucedido, la institución activó sus protocolos internos y comenzó las actuaciones necesarias para esclarecer el caso.

Además, el Ejército dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los dos militares fallecidos.

La institución también ordenó la atención médica de los heridos, entre ellos el soldado que sobrevivió al episodio. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni sobre la condición del canino lesionado.

El Batallón de Artillería N.º 1, con sede en Sogamoso, quedó bajo la lupa de las autoridades, que deberán revisar cómo se desarrolló el episodio dentro de sus instalaciones durante la madrugada.

Según lo informado por el Ejército, el caso quedó en manos de las autoridades competentes.

Por ahora, la investigación sigue en curso y será clave para establecer qué llevó al soldado a disparar contra su superior dentro de las instalaciones militares.

Si usted o alguien cercano atraviesa una situación emocional difícil, busque ayuda. En Colombia puede comunicarse con la línea 192, opción 4, del Ministerio de Salud, para recibir orientación en salud mental.

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