¡Ocho construcciones al piso! Antioquia intervino puntos señalados por microtráfico en Caldas

Resumen: La Gobernación de Antioquia, en coordinación con la Alcaldía de Caldas y la Policía Nacional, demolió ocho inmuebles señalados por su relación con el consumo y la venta de drogas, además de problemas de convivencia. Las intervenciones se realizaron en tres sectores del municipio. Con esta jornada, el departamento llegó a 84 construcciones demolidas, de una meta de 100 durante el cuatrienio.

Ocho inmuebles fueron demolidos en Caldas, al sur del Valle de Aburrá, durante un operativo coordinado entre la Gobernación de Antioquia, la administración municipal y la Policía Nacional. Las estructuras habían sido identificadas por las autoridades por su presunta relación con el consumo y la venta de estupefacientes, además de situaciones de inseguridad que afectaban a las comunidades cercanas.

Los reportes oficiales relacionaban estos lugares con episodios de riñas, lesiones personales y otros comportamientos que alteraban la convivencia. Algunas de las construcciones, elaboradas con madera y materiales artesanales, también presentaban condiciones que representaban riesgo de colapso.

La jornada se concentró en tres puntos del municipio. En la vereda Salinas fueron derribados tres inmuebles; en el corredor férreo del sector Cristo Rey se intervinieron otros dos, mientras que los tres restantes estaban ubicados en la variante, a la altura de Revenidero.

Gobernación busca intervenir espacios asociados al microtráfico

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a estas acciones como parte de la estrategia departamental dirigida a intervenir construcciones identificadas como lugares de expendio o consumo de drogas.

“Casa de vicio que me reporten, casa de vicio que demolemos”, afirmó el mandatario, quien señaló que la iniciativa también busca afectar las fuentes de ingresos de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Esto le podría interesar: ¡Una fogata habría desatado la emergencia! Incendio arrasó más de 50 hectáreas en Necoclí

Los procedimientos se desarrollaron con la participación de las autoridades locales y la Policía Nacional, en una intervención orientada a actuar sobre inmuebles señalados por su relación con actividades que afectan la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

La demolición de estas estructuras hace parte de una estrategia que se extiende a distintos municipios antioqueños. Según el balance departamental, con las ocho intervenciones realizadas en Caldas, el número de inmuebles demolidos llegó a 84, frente a una meta de 100 establecida para el cuatrienio.

Caldas y Antioquia buscan recuperar espacios para la comunidad

El alcalde encargado de Caldas, Carlos Mario Gaviria Vélez, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el departamento para intervenir los lugares identificados como problemáticos y avanzar en la recuperación de entornos seguros.

El propósito, según lo señalado por las autoridades, es que estos espacios puedan dejar de estar asociados a situaciones que afectan la convivencia y que niños, jóvenes, deportistas y demás habitantes cuenten con condiciones más favorables para desarrollar sus actividades cotidianas.

La Gobernación informó que la estrategia también ha tenido presencia en municipios como Amagá, Guarne, Sonsón, Yarumal, Copacabana, Turbo, Rionegro y Abejorral, entre otros.

Con las demoliciones en Caldas, las autoridades departamentales continúan avanzando en su objetivo de intervenir 100 inmuebles durante el cuatrienio. Los procedimientos buscan actuar sobre construcciones identificadas como focos de inseguridad y contribuir a mejorar las condiciones de convivencia en los sectores donde se realizan las intervenciones.