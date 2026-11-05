Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Bogotá, señaladas de integrar una red que habría explotado sexualmente a adolescentes de 14 y 15 años en un inmueble con fachada de motel. Un juez les impuso medida de aseguramiento en cárcel.

Cae red que habría explotado sexualmente a adolescentes en un motel de Bogotá: hay cuatro capturados

Una presunta red que habría explotado sexualmente a adolescentes de 14 y 15 años en un inmueble que funcionaba bajo la fachada de un motel fue desarticulada en Bogotá. Cuatro personas fueron capturadas durante cinco allanamientos realizados en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según se conoció, el trabajo investigativo estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La operación, que tardó cerca de un año en concretarse, fue denominada Kratos y apuntó contra una estructura delincuencial conocida como ‘Los Dolphins’.

Foto: Redes Sociales.

El caso se dio a conocer este jueves 5 de noviembre, cuando se informaron los resultados de la operación. De acuerdo con las investigaciones, las adolescentes eran instrumentalizadas para la prestación de servicios sexuales, y los documentos de identidad falsos servían para facilitar su permanencia en los lugares y evitar que los controles de las autoridades detectaran que eran menores de edad. Por la gravedad de los hechos, el caso fue puesto en conocimiento de la justicia y avanza bajo la dirección de la Fiscalía.

Cuatro capturados en cinco allanamientos

Las diligencias de allanamiento y registro se adelantaron en sectores de Los Mártires y Ciudad Bolívar. Entre los capturados hay tres ciudadanos colombianos y una mujer venezolana, quienes serían integrantes del grupo y, de acuerdo con las primeras informaciones, cumplían funciones distintas dentro de la estructura.

Uno de los señalados sería el administrador del lugar y habría facilitado el ingreso de las menores de edad al sitio y el suministro de documentos falsos con los que se buscaba evitar los controles. Otras dos mujeres, que trabajaban como camareras, presuntamente entregaban preservativos y bebidas alcohólicas a las adolescentes. El cuarto capturado sería un cliente frecuente del establecimiento.

La fachada de un motel

De acuerdo con lo que se ha conocido de la investigación, las jóvenes permanecían en los alrededores del inmueble, donde eran abordadas por posibles clientes para sostener encuentros sexuales. No había horarios establecidos para estas actividades.

Para reunir los elementos materiales probatorios se hicieron inspecciones a los lugares relacionados con los hechos, entrevistas judiciales forenses, valoraciones médico-legales, reconocimientos fotográficos y consultas selectivas en bases de datos.

Foto: Redes Sociales.

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Uno de los episodios que hace parte de la investigación apunta a un presunto ataque sexual contra una de las adolescentes, que habría ocurrido después de que ella se negara a acceder a las exigencias de un cliente. Ese caso, de acuerdo con lo conocido, también fue incluido entre los hechos por los que se judicializó a los capturados.

Delitos imputados y millonarias ganancias

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, proxenetismo con menor de edad y delitos sexuales. Tras las audiencias, un juez de la República decidió enviarlos a prisión mientras avanza el proceso judicial. Como en todo proceso, deberán ser vencidos en juicio y por ahora se presume su inocencia.

Las autoridades calcularon que la estructura habría obtenido ingresos cercanos a los 80 millones de pesos mensuales con estas actividades, una cifra que hace parte de los hallazgos económicos del caso.

Foto: Redes Sociales.

Un llamado a denunciar

Se reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de hechos a través de la línea de emergencias 123 o acudiendo al CAI más cercano.

Las autoridades indicaron que continuarán adelantando investigaciones y operativos contra organizaciones involucradas en delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

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