Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó la proxeneta! Capturan a una mujer que usaba a menores para explotación sexual en La Ceja

    Cero tolerancia contra la explotación de menores en Antioquia. Una mujer fue capturada en La Ceja tras ser investigada por proxenetismo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó la proxeneta! Capturan a una mujer que usaba a menores para explotación sexual en La Ceja
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Cayó la proxeneta! Capturan a una mujer que usaba a menores para explotación sexual en La Ceja

    Resumen: La Policía de Infancia y Adolescencia capturó en La Ceja a una mujer por el delito de proxenetismo. Las autoridades reforzaron operativos de protección infantil e invitaron a denunciar casos de explotación sexual en las líneas oficiales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En el marco de una ofensiva para erradicar la explotación sexual de menores de edad en la subregión del Oriente antioqueño, uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia capturaron en el municipio de La Ceja a una mujer señalada de incurrir en el delito de proxenetismo.

    La detención se llevó a cabo tras el desarrollo de labores de inteligencia que buscaban frenar las redes operativas dedicadas a vulnerar la integridad de los niños, niñas y adolescentes en esta zona del departamento.

    Lea también: ¡Se acaba la suspensión! El Gobierno abre de nuevo la puerta a la fumigación con glifosato

    El operativo responde a las directrices de la estrategia de protección integral para la niñez y la adolescencia desplegada en la jurisdicción.

    Según detalló la institución policial, el objetivo de este tipo de intervenciones judiciales es desarticular dinámicas ilícitas asociadas al proxenetismo y garantizar espacios seguros que resguarden los derechos fundamentales de los jóvenes, previniendo cualquier modalidad de abuso o explotación en el territorio.

    Tras la captura de la procesada, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la comunidad para sumarse a la vigilancia ciudadana.

    La alcaldía instó a los pobladores a denunciar a través de las líneas oficiales cualquier hecho sospechoso que amenace el bienestar de los menores, reiterando que la alerta comunitaria es clave para frenar el delito de proxenetismo y judicializar a los responsables de vulnerar a la infancia.

    Más noticias de Antioquia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.