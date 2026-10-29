¡Cada shot de tequila a $60.000! La millonaria cuenta que puso a hablar al Parque Lleras

Resumen: Una denuncia en redes sociales reveló una cuenta de más de 4 millones de pesos en el gastrobar Royal Grill, en el Parque Lleras de Medellín: 52 shots de tequila costaron $3.120.000, es decir $60.000 cada uno. La factura también incluyó un recargo de $337.500 por pagar con datáfono, un cobro que debe ser informado previamente al cliente según la Superintendencia de Industria y Comercio. Tras la polémica, el bar publicó un comunicado en el que defendió sus precios, pero anunció que eliminará el recargo por pago con tarjeta y dará descuentos a quienes paguen en efectivo.

Una noche de rumba en el Parque Lleras, la zona rosa de El Poblado en Medellín, terminó en escándalo y en una nueva polémica sobre los precios de los bares del sector. En redes sociales se conoció la factura de un gastrobar en la que el consumo de una mesa superó los cuatro millones de pesos, un cobro que para muchos usuarios se salió de toda lógica y que volvió a poner la lupa sobre uno de los sectores más visitados por locales y turistas.

El valor que más indignación causó fue el de los tragos: en la cuenta aparecen 52 shots de tequila de la casa por $3.120.000, es decir que cada copa quedó en $60.000. La denuncia fue divulgada por la página Denuncias Antioquia y en cuestión de horas el recibo se hizo viral, con cientos de comentarios de personas que no podían creer los precios.

De acuerdo con la factura, el consumo tuvo un subtotal de $3.375.000. Encima de ese valor, el establecimiento sumó un recargo de $337.500 por pagar con datáfono y, además, el 10 por ciento de servicio, por lo que el total terminó en $4.056.250.

¿Qué fue lo que pidieron?

El grueso de la millonaria cuenta fueron los 52 shots de tequila. Pero en el recibo también se alcanzan a ver otros consumos: cinco copas de Baileys por $225.000, dos cervezas por $18.000, una soda por $9.000 y un vaso michelado por $3.000. Todo eso, sumado al recargo por el pago con tarjeta y al servicio, fue armando una factura que ya le da la vuelta al país.

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Precisamente, el recargo de $337.500 por pagar con datáfono fue otro de los puntos que más llamó la atención. Y es que la Superintendencia de Industria y Comercio ha recordado en varias ocasiones que los establecimientos no pueden trasladarle al consumidor, sin más, el costo de la comisión que les cobran por el uso del datáfono. Cualquier cobro adicional debe ser informado al cliente de manera previa, clara y visible antes de que este decida pagar; de lo contrario, la persona puede reclamar e incluso presentar una queja formal ante la entidad.

El bar respondió con un comunicado

Tras la avalancha de críticas, la administración del gastrobar se pronunció con un comunicado oficial en su cuenta de Instagram. Allí aseguró que su carta ofrece licores de diversas gamas, incluidas marcas importadas cuyos costos de adquisición son elevados, y que los precios están a disposición del cliente desde antes de hacer el pedido, por lo que cada persona decide qué consume sabiendo cuánto vale.

En el mismo comunicado, el establecimiento anunció dos cambios de fondo: la eliminación del recargo por pagos con tarjeta y la aplicación de descuentos para los clientes que cancelen su consumo en efectivo.

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Este es el comunicado completo que publicó el bar en su cuenta oficial de Instagram:

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El Parque Lleras, otra vez en el ojo del huracán

El caso se suma a los debates que ya venían dándose alrededor de esta zona de El Poblado, uno de los puntos turísticos y de rumba más importantes de Medellín, pero también uno de los más cuestionados. En los últimos meses el Parque Lleras ha estado en el centro de la conversación por los operativos de seguridad, las quejas de los residentes y las denuncias de turistas que dicen haber vivido malas experiencias con cobros y precios en algunos establecimientos.

Por eso, las recomendaciones para quienes visiten el sector son claras: pedir siempre la carta antes de ordenar, revisar que los precios estén incluidos y preguntar desde el principio si hay recargos adicionales por el medio de pago o por el servicio. También es clave exigir la factura, porque ese documento es la principal prueba en caso de tener que hacer un reclamo.

La discusión sigue abierta en redes sociales, donde muchos aseguran que casos como este terminan espantando a los turistas y dañando la imagen de toda una zona que vive de la rumba y el comercio. Mientras tanto, las autoridades de consumo tienen la puerta abierta para revisar si en este caso hubo cobros no informados y si el establecimiento cumplía con todas las obligaciones frente a sus clientes.