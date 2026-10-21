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Resumen: Medellín reporta más de 430 capturas en el Parque Lleras en 1.000 días, con golpes a redes criminales y programas sociales para mujeres.

¡Más de 430 capturados en el Parque Lleras! Así van tras las bandas criminales que golpean a Medellín

Las capturas en el Parque Lleras superan las 430 durante los últimos 1.000 días, según cifras entregadas por la Alcaldía de Medellín.

Los resultados hacen parte de la estrategia de intervención que adelanta la alcaldía junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para combatir las estructuras criminales que operan en este sector turístico de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el número de detenciones representa un aumento del 56% frente al mismo periodo de la administración anterior. Las acciones se han concentrado en delitos como la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el hurto cometido mediante sustancias como la escopolamina.

Entre los operativos destacados figura la captura de alias ‘El Mexicano’, señalado de liderar una red de trata de personas. Durante las investigaciones también fueron ocupados bienes vinculados a esta estructura, cuyo valor fue estimado en $10.500 millones.

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Las autoridades reportaron, además, la desarticulación de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que, según las investigaciones, obtenía rentas criminales superiores a los $450 millones mensuales.

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Otro de los indicadores entregados por el Distrito corresponde a las capturas de ciudadanos extranjeros por delitos relacionados con la explotación sexual, que registraron un incremento superior al 1.100%.

La estrategia también contempla acciones sociales dirigidas a mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Mediante el programa Parceras, 500 mujeres han salido de contextos de prostitución y reciben acompañamiento institucional para acceder a nuevas oportunidades y construir alternativas de vida.

La Alcaldía sostiene que la intervención combina presencia permanente en el territorio, operativos focalizados, investigaciones judiciales y programas de prevención e inclusión social.

Con estas medidas, la alcaldía busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Parque Lleras, una zona frecuentada por residentes, comerciantes y turistas. Las autoridades mantienen las acciones para combatir las redes delictivas y recuperar este espacio de la ciudad.

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