Cae alias ‘Peralta’ en Girardot: la Policía lo vincula con la estructura Solo Valle

Resumen: La Policía capturó en flagrancia a alias 'Peralta' durante allanamientos en Girardot y reportó la incautación de un revólver calibre 38, cuatro cartuchos y un changón. Las autoridades lo señalan como presunto segundo al mando de Solo Valle y hombre de confianza de alias 'Chilinga'. Sus anotaciones no equivalen a condenas.

Alias ‘Peralta’ fue capturado en flagrancia durante varios allanamientos en Girardot, Cundinamarca. La Policía lo señala como presunto segundo al mando del grupo delincuencial Solo Valle y como uno de los hombres de confianza de alias ‘Chilinga’, identificado por la institución como el máximo cabecilla de esa estructura.

El procedimiento estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, Goes. Los uniformados realizaron diligencias de registro y allanamiento que terminaron con la detención del hombre y la incautación de armas de fuego.

La captura se produjo por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ese es el hecho por el que fue detenido en flagrancia, de acuerdo con el reporte policial; los otros señalamientos hacen parte de la investigación sobre sus presuntas actividades en el municipio.

Qué encontraron durante los allanamientos

En los procedimientos, las autoridades reportaron el hallazgo de un revólver calibre 38, cuatro cartuchos y un arma de fuego de fabricación artesanal, conocida como changón. Esos elementos fueron incautados en desarrollo de la operación realizada en Girardot.

El reporte diferencia las dos armas encontradas: por un lado, el revólver y su munición; por el otro, el arma de fabricación artesanal. El hallazgo de ese material es el que está vinculado al delito por el que se produjo la captura en flagrancia de alias ‘Peralta’.

La intervención policial se concentró en los lugares objeto de registro y allanamiento. La información conocida sobre las incautaciones menciona las dos armas y los cuatro cartuchos, sin que ello permita atribuir al detenido otros elementos diferentes de los incluidos en ese reporte.

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El papel que la Policía le atribuye a alias ‘Peralta’

Según la investigación, el detenido sería el segundo al mando de Solo Valle. La Policía lo ubica en una posición cercana a alias ‘Chilinga’, a quien identifica como la persona que encabezaría el grupo delincuencial.

Desde ese presunto rol, alias ‘Peralta’ estaría relacionado con actividades de comercialización de estupefacientes, hurtos y afectaciones a la vida en Girardot. Esos señalamientos corresponden a las pesquisas de las autoridades y no equivalen a una condena por esos hechos.

El nombre de alias ‘Chilinga’ aparece en el reporte para explicar la posición que, según los investigadores, tendría el capturado dentro de la estructura. La captura informada en esta operación es la de alias ‘Peralta’; no se trata del anuncio de una detención del señalado cabecilla.

La identificación de ese supuesto vínculo hace parte de la información policial sobre el grupo. Las autoridades sitúan las actividades investigadas en Girardot, municipio de Cundinamarca, donde se llevaron a cabo las diligencias que permitieron la captura.

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Las anotaciones reportadas no son una condena

La Policía también informó que alias ‘Peralta’ registra anotaciones por delitos relacionados con estupefacientes, homicidio y armas de fuego. Se trata de registros que las autoridades mencionan dentro del reporte sobre el capturado, no de la confirmación de sentencias condenatorias.

Por eso, esas anotaciones deben distinguirse del motivo específico de la captura: el presunto delito relacionado con las armas halladas durante los allanamientos. Los señalamientos sobre su papel en Solo Valle y su supuesta participación en otros delitos siguen sujetos a investigación.

El resultado informado por la institución reúne la detención de alias ‘Peralta’ y la incautación del revólver, los cuatro cartuchos y el changón. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales, con respeto a la presunción de inocencia.