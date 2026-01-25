Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

buscamos a Tom; gatico con pañoleta que se perdió en el sector El Chorro de Belén Rincón

Minuto30.com .- Una familia del suroccidente de Medellín busca desesperadamente a “Tom”, un gatito de casa que se extravió el pasado sábado 24 de enero de 2026. El felino fue visto por última vez en el sector conocido como El Chorro, en el barrio Belén Rincón.

Sus dueños están muy preocupados y agradecen a los habitantes de sectores cercanos como El Manzanillo, La Nubia y la parte alta de Belén estar atentos a cualquier reporte, ya que “Tom” podría estar asustado y buscando refugio en zonas verdes o techos aledaños.

Características para identificar a “Tom”

“Tom” es un ejemplar muy distintivo y fácil de reconocer si lo ve en la calle:

Edad: 2 años.

Color principal: Blanco.

Detalles físicos: Sus patas, cola y orejas tienen una terminación de color gris (tipo siamés o point).

Accesorio: Al momento de su desaparición, llevaba puesta una pañoleta azul.

Línea de contacto urgente

Si usted lo ha visto, sabe quién lo tiene o lo ha resguardado del frío, por favor comuníquese de inmediato al teléfono:

Celular de contacto: 3213426806

¡Ayúdenos a que Tom regrese a casa! Compartir esta información en grupos de seguridad del barrio y redes sociales es clave para una búsqueda efectiva. En casos de gatos domésticos, las primeras 48 horas son vitales para su localización.