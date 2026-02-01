¡Buscamos a su familia! Perrita Husky deambula solita en Brisas de Robledo

Resumen: La solidaridad de los habitantes de Robledo se pone a prueba para ayudar a una hermosa perrita de raza Husky Siberiano a regresar a su hogar
Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes de Robledo se pone a prueba para ayudar a una hermosa perrita de raza Husky Siberiano a regresar a su hogar. El animalito fue rescatado en las últimas horas en el barrio Brisas de Robledo y actualmente se encuentra bajo resguardo en la Unidad Residencial Robles II.
Quienes la encontraron destacan que la perrita está muy bien cuidada y es sumamente juiciosa, señales claras de que pertenece a una familia que seguramente la está buscando desesperadamente desde el inicio de este fin de semana.
¿La reconoce? Ayúdenos a que regrese a casa
Si usted es el dueño o conoce a la familia de esta Husky, puede comunicarse de inmediato para coordinar el reencuentro:
WhatsApp de contacto: 301 733 4836
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios