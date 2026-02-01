¡Buscamos a su familia! Perrita Husky deambula solita en Brisas de Robledo

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Quienes la encontraron destacan que la perrita está muy bien cuidada y es sumamente juiciosa

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes de Robledo se pone a prueba para ayudar a una hermosa perrita de raza Husky Siberiano a regresar a su hogar. El animalito fue rescatado en las últimas horas en el barrio Brisas de Robledo y actualmente se encuentra bajo resguardo en la Unidad Residencial Robles II.

    Quienes la encontraron destacan que la perrita está muy bien cuidada y es sumamente juiciosa, señales claras de que pertenece a una familia que seguramente la está buscando desesperadamente desde el inicio de este fin de semana.

    ¿La reconoce? Ayúdenos a que regrese a casa

    Si usted es el dueño o conoce a la familia de esta Husky, puede comunicarse de inmediato para coordinar el reencuentro:

    WhatsApp de contacto: 301 733 4836

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


