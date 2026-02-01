¡Buscamos a su familia! Perrita Husky deambula solita en Brisas de Robledo

Resumen: La solidaridad de los habitantes de Robledo se pone a prueba para ayudar a una hermosa perrita de raza Husky Siberiano a regresar a su hogar

Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes de Robledo se pone a prueba para ayudar a una hermosa perrita de raza Husky Siberiano a regresar a su hogar. El animalito fue rescatado en las últimas horas en el barrio Brisas de Robledo y actualmente se encuentra bajo resguardo en la Unidad Residencial Robles II.

Quienes la encontraron destacan que la perrita está muy bien cuidada y es sumamente juiciosa, señales claras de que pertenece a una familia que seguramente la está buscando desesperadamente desde el inicio de este fin de semana.

¿La reconoce? Ayúdenos a que regrese a casa

Si usted es el dueño o conoce a la familia de esta Husky, puede comunicarse de inmediato para coordinar el reencuentro:

WhatsApp de contacto: 301 733 4836