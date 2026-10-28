Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana apoya la misión de El Salvador en Haití

Resumen: Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC1005) hizo el primer vuelo de apoyo logístico a la misión militar de El Salvador en Haití, llevando personal y equipo desde San Salvador hasta Puerto Príncipe. El respaldo llega en medio del despliegue de cerca de 1.000 soldados salvadoreños, tras la desaparición de cuatro técnicos militares atacados por pandillas el 18 de octubre. Estados Unidos también apoya con aviones C-130, mientras continúa la búsqueda de los uniformados.

Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, con matrícula FAC1005, habría realizado este martes 27 de octubre el primer vuelo de apoyo logístico a la misión militar de El Salvador en Haití, según reportes de rastreadores de vuelos militares y prensa salvadoreña; la misión combate a las bandas criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe.

De acuerdo con publicaciones especializadas en seguimiento de vuelos militares que circulan en redes sociales, la aeronave partió del aeropuerto internacional de San Salvador y aterrizó en la capital haitiana. Medios salvadoreños reportaron que el Hércules colombiano transportó personal y equipo del país centroamericano, como parte del refuerzo de su contingente en la isla.

El vuelo colombiano se registra en medio del despliegue de cerca de 1.000 soldados salvadoreños en Haití, una cifra reportada por la agencia Reuters con base en el testimonio de un responsable de seguridad haitiano. El envío masivo de tropas se intensificó tras la desaparición de cuatro técnicos militares de El Salvador, atacados el domingo 18 de octubre en el barrio de Santo, en Croix-des-Bouquets, una localidad al norte de Puerto Príncipe controlada por pandillas.

Según el parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el vehículo blindado en el que se movilizaban los cuatro militares fue atacado con armas de fuego y explosivos, lo que los obligó a huir. Desde entonces se desconoce su paradero. El presidente Nayib Bukele aseguró que los uniformados fueron "secuestrados de manera cobarde" cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona y lanzó un ultimátum a las bandas: "Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes".

Para la búsqueda, el mandatario desplegó un contingente de fuerzas especiales y vehículos blindados Yagu, trasladados en parte en aviones militares C-130 de Estados Unidos, cuya participación en el transporte de refuerzos fue confirmada por un responsable militar estadounidense a Reuters. En uno de los operativos, las fuerzas internacionales asaltaron una base de la banda señalada del secuestro, pero los militares no estaban ahí.

Los cuatro salvadoreños pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional creada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025 para reemplazar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad que encabezaba Kenia. El Salvador aporta desde enero de 2025 especialistas en aviación y personal de apoyo operativo, bajo la denominación Fuerza de Tarea Libertad II, con labores de evacuación médica, traslado de heridos y protección de aeronaves y vehículos de los contingentes internacionales.

Mientras tanto, crece el misterio sobre la suerte de los cuatro militares. El fin de semana se reportó el hallazgo de restos calcinados en las afueras de Puerto Príncipe que podrían corresponder a los desaparecidos, pero Bukele lo negó: "No son nuestros hombres", escribió en X, al señalar que entre los restos había un niño y carnets y uniformes militares de otros países. La GSF, por su parte, aseguró que no está en condiciones de confirmar que los restos correspondan a su personal.

En un video que circula en redes, un líder pandillero conocido como Lanmò San Jou afirmó que los cuatro salvadoreños están muertos, una versión que no ha sido verificada de manera independiente. El destino de los aerotécnicos sigue siendo incierto y las operaciones de búsqueda se mantienen con el apoyo de los refuerzos llegados desde San Salvador.

Sobre la participación de Colombia, las publicaciones disponibles no precisan la magnitud ni la duración de la asistencia logística de la Fuerza Aérea. Por ahora, el vuelo del FAC1005 entre San Salvador y Puerto Príncipe es el primero de este tipo reportado en apoyo a la misión salvadoreña. El propio presidente Bukele compartió en X una publicación sobre este respaldo aéreo colombiano.

Haití atraviesa una profunda crisis de seguridad, con bandas que controlan casi la totalidad de la capital y sus alrededores, y que protagonizan secuestros, masacres y ataques contra el Estado. La GSF, pensada como un cuerpo de 5.500 efectivos, cuenta actualmente con unos 2.000 uniformados de países como Mongolia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad, y enfrenta dificultades para completar su despliegue.

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