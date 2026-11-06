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Resumen: Fico confirmó que hay 10 heridos leves y uno de gravedad tras el volcamiento de un bus intermunicipal con 19 pasajeros en la vía Las Palmas, a la altura de La Colegiatura, en Medellín. Ambas calzadas presentaban cierre.

Fico confirma 10 heridos leves y uno de gravedad en accidente de Las Palmas

Se conocen nuevos detalles del accidente que se registró en la mañana de este viernes en la vía Las Palmas, a la altura de La Colegiatura, en Medellín, donde un bus intermunicipal se volcó con 19 pasajeros a bordo.

De acuerdo con el reporte conocido a las 7:00 de la mañana, hay 10 personas lesionadas, quienes, afortunadamente, no presentan heridas de gravedad. La situación es distinta para un motociclista que transitaba por el lugar en el momento del hecho: resultó con heridas graves y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

En ese momento, ambas calzadas de Las Palmas presentaban cierre. En el sitio trabajaban equipos de Bomberos Medellín, ambulancias y agentes de tránsito, que atendían la emergencia y regulaban la movilidad.

Foto: Red de apoyo y emergencias de Medellín

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Se pide a quienes transitan por el sector hacerlo con precaución.

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