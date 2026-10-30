Aún hay 67 desaparecidos tras el choque de trenes en España; cinco personas fueron localizadas con vida

Resumen: Cinco personas han sido localizadas con vida de las 72 denuncias por desaparición tras el choque de trenes en Urda, Toledo. Aún se mantienen activas 67 denuncias, 14 de ellas de ciudadanos extranjeros.

Un total de 67 personas seguían reportadas como desaparecidas este viernes tras el fatal choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles en Urda, provincia de Toledo, en España, mientras que cinco ya fueron localizadas con vida dentro de las 72 denuncias presentadas por familiares y allegados, según el balance actualizado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las autoridades confirmaron tres nuevas localizaciones de personas con vida: dos de ellas fueron halladas en hospitales y una tercera ni siquiera había llegado a subir al tren el día del siniestro, por lo que se encontraba a salvo sin que sus allegados lo supieran. Con estas tres, ya suman cinco los desaparecidos encontrados con vida desde el accidente.

La cifra de denuncias fue variando a lo largo de la jornada. En la mañana de este viernes se hablaba de 70 reportes de desaparición, con dos personas ya localizadas con vida; con el corte de la tarde, las denuncias subieron a 72 y, tras las tres nuevas localizaciones, quedaron activas 67.

Esas 72 denuncias fueron registradas en las oficinas de las comandancias de la Guardia Civil de cinco ciudades: 38 en Toledo, 24 en Madrid, ocho en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño.

De las 67 denuncias que continúan activas, 14 corresponden a ciudadanos extranjeros de nacionalidades argentina, australiana, canadiense, estadounidense, francesa, japonesa, mexicana, checa, tunecina y venezolana.

El hecho de que los reportes se hayan presentado en cinco ciudades distintas refleja el origen disperso de los pasajeros: los dos trenes cubrían rutas entre Madrid y el sur de España, por lo que a bordo viajaban personas de varias regiones del país y también de otros países. Entre las nacionalidades reportadas en las denuncias activas hay ciudadanos latinoamericanos, de Argentina, México y Venezuela.

Las autoridades judiciales precisaron que no todas las denuncias corresponden necesariamente a personas de las que no se hallan restos, ya que algunas podrían coincidir con fallecidos que aún están en proceso de identificación, por lo que la cifra de desaparecidos podría reducirse a medida que avancen esos trabajos.

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Criminalística, también analiza el ADN de los familiares que han presentado denuncias por desaparición para cotejarlo con las víctimas, y ha pedido a los allegados que acudan a los centros de identificación habilitados en lugar de desplazarse de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.

Las autoridades alertaron además sobre mensajes falsos que están llegando por SMS a familiares de posibles víctimas, en los que se suplanta a la Guardia Civil para anunciar identificaciones. Aclararon que la comunicación con las familias se hace siempre de manera presencial, nunca por llamadas ni mensajes de texto.

También se estableció un servicio de apoyo psicológico para las familias de las víctimas y de los desaparecidos, que acompaña a los allegados mientras continúan las labores en la zona del siniestro, con decenas de profesionales trabajando de forma ininterrumpida desde el miércoles.

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre entre las localidades de Los Yébenes y Urda, cuando un AVE que se dirigía hacia el sur de España chocó contra un tren de la compañía Iryo. En los dos convoyes viajaban en total 558 pasajeros: 155 resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios. El balance provisional de la tragedia se mantiene en 69 fallecidos.

Este viernes, mientras se conocía el nuevo parte sobre los desaparecidos, las familias seguían a la espera de noticias en los puntos de atención habilitados por las autoridades, que mantienen activos los dispositivos de información y acompañamiento para los allegados de quienes aún no aparecen.

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