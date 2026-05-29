Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    OMS declara emergencia global por variante del Ébola: MinSalud confirma que Colombia está libre del virus

    Los casos confirmados de ébola que motivaron la alerta de la OMS se registran en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda.

    Publicado por: SoloDuque

    Se confirma en Guinea-Conakri una quinta muerte por ébola
    EFE/Ahmed Jallanzo/Archivo
    OMS declara emergencia global por variante del Ébola: MinSalud confirma que Colombia está libre del virus

    Resumen: La declaración de una ESPII por parte de la OMS es un mecanismo que activa y refuerza los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y sistemas de salud de todo el mundo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) acaba de emitir un pronunciamiento oficial para calmar las alertas frente a la reciente noticia sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado formalmente como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) el brote de la enfermedad por el virus Bundibugyo, una variante del Ébola.

    Detalles de la alerta y situación en el país

    Para evitar la desinformación y el pánico generalizado, las autoridades sanitarias aclararon los puntos clave de esta contingencia global:

    Foco del brote: La emergencia epidemiológica se concentra actualmente en el continente africano. Los casos confirmados que motivaron la alerta de la OMS se registran en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda.

    ¿Qué es el virus Bundibugyo? Se trata de una de las especies pertenecientes a la familia del ebolavirus, la cual requiere un contacto directo con fluidos corporales para su transmisión.

    Cero casos en Colombia: El Ministerio de Salud fue categórico al confirmar que, hasta el momento, no hay registro de este brote ni presencia del virus en el territorio colombiano.

    Medidas y prevención

    La declaración de una ESPII por parte de la OMS es un mecanismo que activa y refuerza los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y sistemas de salud de todo el mundo. Sin embargo, MinSalud hace un llamado a la ciudadanía a:

    Mantener la calma y no alarmarse innecesariamente.

    Evitar la difusión de rumores o cadenas falsas a través de redes sociales.

    Seguir únicamente las actualizaciones y recomendaciones de los canales oficiales del Gobierno y la OMS.

    El sistema de salud nacional se mantendrá en monitoreo constante frente a la evolución de este brote en África para garantizar la seguridad sanitaria del país.

    Comunicado de MinSalud sobre Ébola

    minsalud sore ebola en colombia

    Comunicado emitido por MinSalud, este 29 de mayo de 2026, sobre la situación del Ébola en el mundo y particularmente en Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.