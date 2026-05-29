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Resumen: La declaración de una ESPII por parte de la OMS es un mecanismo que activa y refuerza los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y sistemas de salud de todo el mundo

OMS declara emergencia global por variante del Ébola: MinSalud confirma que Colombia está libre del virus

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) acaba de emitir un pronunciamiento oficial para calmar las alertas frente a la reciente noticia sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado formalmente como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) el brote de la enfermedad por el virus Bundibugyo, una variante del Ébola.

Detalles de la alerta y situación en el país

Para evitar la desinformación y el pánico generalizado, las autoridades sanitarias aclararon los puntos clave de esta contingencia global:

Foco del brote: La emergencia epidemiológica se concentra actualmente en el continente africano. Los casos confirmados que motivaron la alerta de la OMS se registran en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda.

¿Qué es el virus Bundibugyo? Se trata de una de las especies pertenecientes a la familia del ebolavirus, la cual requiere un contacto directo con fluidos corporales para su transmisión.

Cero casos en Colombia: El Ministerio de Salud fue categórico al confirmar que, hasta el momento, no hay registro de este brote ni presencia del virus en el territorio colombiano.

Medidas y prevención

La declaración de una ESPII por parte de la OMS es un mecanismo que activa y refuerza los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y sistemas de salud de todo el mundo. Sin embargo, MinSalud hace un llamado a la ciudadanía a:

Mantener la calma y no alarmarse innecesariamente.

Evitar la difusión de rumores o cadenas falsas a través de redes sociales.

Seguir únicamente las actualizaciones y recomendaciones de los canales oficiales del Gobierno y la OMS.

El sistema de salud nacional se mantendrá en monitoreo constante frente a la evolución de este brote en África para garantizar la seguridad sanitaria del país.

Comunicado de MinSalud sobre Ébola