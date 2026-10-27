¡Con solo 20 años! Kimi Antonelli va por el récord del campeón más joven de la F1

Resumen: Kimi Antonelli, de 20 años, puede convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 en el GP de México del 1 de noviembre. Le bastan dos puntos para superar la marca de Sebastian Vettel, campeón en 2010 con 23 años, cuatro meses y 11 días. El italiano lidera con 365 puntos y todavía no ha asegurado la corona.

Kimi Antonelli tiene 20 años y está a dos puntos de cambiar la historia de la Fórmula 1. El italiano de Mercedes llegará al Gran Premio de México con la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven de la categoría, un récord que todavía pertenece a Sebastian Vettel.

La carrera del próximo domingo 1 de noviembre puede ser mucho más que otra victoria para el líder del campeonato. Si asegura la corona, Antonelli rebajará ampliamente la edad con la que el alemán ganó su primer título: 23 años, cuatro meses y 11 días, en el Gran Premio de Abu Dabi de 2010.

La diferencia explica por qué las miradas están puestas en su juventud. No se trataría de mejorar la marca por unas semanas o unos meses, sino de llevarla a los 20 años. Eso sí, el récord aún no ha cambiado de dueño: el piloto de Mercedes debe completar el paso que le falta para asegurar matemáticamente el Mundial.

Kimi Antonelli amenaza un récord que Vettel conserva desde 2010

Vettel conquistó aquella primera corona después de ganar la última carrera de la temporada en Abu Dabi. Terminó superando por cuatro puntos a Fernando Alonso y, con ese resultado, se convirtió en el campeón de menor edad en la historia de la F1, según recuerda la propia categoría en su repaso de los líderes más jóvenes.

Antonelli está frente a un escenario diferente: puede sentenciar el campeonato en México cuando todavía quedarán cuatro carreras por disputar. Además, lo haría en su segunda temporada en la máxima categoría, después de haber debutado en 2025. La posibilidad combina dos factores que llaman la atención: su edad y la rapidez con la que se instaló en la pelea por el título.

El italiano ya había dejado una señal de ese ascenso este mismo año. Con su triunfo en Japón se convirtió en el piloto más joven en liderar el Mundial de conductores, con 19 años, siete meses y cuatro días. Ser el líder más joven y ser el campeón más joven son marcas distintas; la primera ya la consiguió y la segunda sigue en juego.

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¿Qué necesita en México para ser campeón a los 20 años?

De acuerdo con las cuentas publicadas por la Fórmula 1, a Antonelli le basta con terminar entre los nueve primeros en Ciudad de México. Ese resultado le entregaría, como mínimo, los dos puntos que necesita para quedarse con el título sin depender de lo que hagan sus rivales directos.

La clasificación general lo tiene arriba con 365 unidades. Su compañero George Russell suma 242 y Lewis Hamilton, de Ferrari, aparece con 241. Son los únicos dos pilotos que todavía conservan opciones matemáticas de alcanzarlo, aunque el margen del italiano deja muy poco espacio para una remontada.

Incluso si Antonelli no puntúa en México podría celebrar, siempre que ni Russell ni Hamilton ganen la carrera. Por eso, no necesita obligatoriamente subir al podio para entrar en los libros de historia. Sin embargo, una posibilidad matemática no equivale a un campeonato asegurado y la definición sigue pendiente.

El líder viene de ganar en Austin, donde consiguió su novena victoria de la temporada con una estrategia de una sola parada. Allí tuvo una primera oportunidad de coronarse, pero el cuarto lugar de Hamilton y el octavo de Russell aplazaron la celebración. Ahora, el Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá la siguiente oportunidad de ver una coronación.

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Para Antonelli, el reto inmediato será terminar el trabajo. Para la Fórmula 1, la atención estará en un número: 20. Si el italiano confirma el título este domingo, esa será la edad del nuevo campeón más joven de una categoría que lleva desde 2010 con Vettel como referencia de precocidad.