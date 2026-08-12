Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los Bomberos de Medellín ya trabajan en Pereira con caninos, ingenieros y seis toneladas de equipos especializados para apoyar la búsqueda y rescate.

Bomberos de Medellín llegan a Pereira con seis toneladas de equipos para buscar sobrevivientes

Este 12 de agosto, los Bomberos de Medellín ya se encuentran en Pereira apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó diferentes regiones del país.

El equipo inició trabajos desde la madrugada de este miércoles y fue asignado al edificio Rincón de la Villa, donde se adelantan operaciones para localizar posibles personas desaparecidas.

Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los organismos de emergencia llegaron a Pereira después de apoyar previamente las labores de búsqueda en Quibdó. A su llegada, los Bomberos de Medellín coordinaron sus acciones con equipos USAR de otras regiones y establecieron un campamento en la zona de intervención.

Para desarrollar las operaciones, el grupo trasladó cerca de seis toneladas de equipos especializados, además de caninos y tecnología destinada a facilitar la búsqueda entre las estructuras colapsadas.

Lea también: ¡Antioquia en llamas! Cuatro incendios forestales siguen activos y uno ya va por el 75% controlado

El equipo también cuenta con ingenieros especializados en estructuras colapsadas, quienes realizan evaluaciones de las edificaciones comprometidas. Paralelamente, se adelantan trabajos de apuntalamiento para generar condiciones de seguridad que permitan continuar con las labores de rescate.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La respuesta de Medellín también incluye otras misiones. Este miércoles, 13 ingenieros e ingenieras voluntarios del sector privado salieron desde la capital antioqueña hacia el Eje Cafetero para apoyar las evaluaciones de edificaciones.

Además, 19 personas permanecen desplegadas en Cali y están disponibles para apoyar las labores de atención en el Valle del Cauca.

Gutiérrez aseguró que los equipos enviados se encuentran en buenas condiciones y continúan trabajando con sus capacidades técnicas y humanas al servicio de las comunidades afectadas.

Mientras avanzan las operaciones en Pereira, los Bomberos de Medellín mantienen su frente de trabajo coordinado con las autoridades locales de gestión del riesgo.

Más noticias de Medellín