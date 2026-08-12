Resumen: Cuatro incendios forestales permanecen activos en Antioquia, mientras organismos de socorro trabajan para controlarlos en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí.

¡Antioquia en llamas! Cuatro incendios forestales siguen activos y uno ya va por el 75% controlado

Cuatro incendios forestales permanecen activos este miércoles 12 de agosto en el departamento de Antioquia, lo que obligó a las autoridades a reforzar las labores de control en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) coordina las acciones con organismos de socorro y entidades de seguridad para contener las emergencias.

En Santa Fe de Antioquia, el incendio presenta un avance del 90% en su control, aunque todavía existen algunos puntos que requieren atención. Para completar las labores, se cuenta con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la participación de bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán.

En Abejorral, las condiciones del terreno han dificultado el acceso al punto donde se concentra el fuego, debido a la presencia de unidades rocosas. Los cuerpos de bomberos de El Carmen de Viboral y La Ceja atienden la emergencia, mientras se gestiona el apoyo de personal del Ejército Nacional, la Defensa Civil y la Fuerza Aérea.

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Por su parte, en el Cerro Quitasol, en Bello, los organismos de socorro han logrado contener aproximadamente el 75% de los incendios forestales registrados en el departamento. En Abriaquí fueron activados los cuerpos de bomberos de Remedios, Segovia, El Bagre y Caucasia para fortalecer las labores.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las condiciones de la temporada de menos lluvias y la influencia del Fenómeno de El Niño aumentan el riesgo de incendios y vendavales.

En lo corrido de 2026, los municipios han reportado 71 incendios forestales y 50 vendavales en Antioquia. Las autoridades pidieron evitar quemas, no arrojar elementos que puedan provocar fuego y reportar cualquier emergencia.

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