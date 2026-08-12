Resumen: Ingenieros de Medellín viajaron al Eje Cafetero para apoyar la evaluación de edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira y Manizales.

¡Se fueron con toda! 13 ingenieros de Medellín ya van rumbo al Eje Cafetero

Ingenieros de Medellín se desplazaron este miércoles 12 de agosto hacia el Eje Cafetero para apoyar las labores de evaluación de edificaciones afectadas por el terremoto.

En total, 13 profesionales voluntarios del sector privado viajaron con destino a Pereira y Manizales, donde pondrán sus conocimientos y experiencia al servicio de las comunidades damnificadas.

La misión fue anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó la respuesta solidaria de la ciudad frente a la emergencia. Los profesionales fueron capacitados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en evaluación de edificaciones y permanecerán inicialmente en territorio hasta el sábado.

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Durante su permanencia, los ingenieros de Medellín participarán en la revisión de estructuras para identificar posibles afectaciones y establecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de los inmuebles. El objetivo es aportar elementos técnicos que permitan determinar el estado de las construcciones tras el movimiento telúrico.

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La jornada cuenta con la articulación de la Alcaldía de Medellín, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE), además del respaldo de distintos actores del sector privado.

Gutiérrez también informó que durante la madrugada salió otra misión hacia Cali, integrada por funcionarios del Área Metropolitana y liderada por su directora. A esto se suma la presencia de los bomberos de Medellín, quienes previamente estuvieron en Chocó y ahora apoyan las labores en el Eje Cafetero.

El despliegue se realiza mientras en Medellín continúan las evaluaciones de estructuras por parte de los equipos locales. Con estas acciones, los ingenieros de Medellín hacen parte de la respuesta de la ciudad ante las consecuencias de la emergencia.

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